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Израиль ликвидировал 14 иранских ученых: среди них преемники "отца ядерного проекта"

Фото: Израиль ликвидировал 14 иранских ученых (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

По меньшей мере 14 иранских ученых-ядерщиков были ликвидированы в результате израильских атак. Военные утверждают, что эти ученые имели целью продвинуть усилия Ирана по получению ядерной бомбы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Times of Israel.

Армия обороны Израиля назвала имена девяти иранских ученых-ядерщиков, которых она убила во время первых ударов своей операции против ядерной программы Ирана в пятницу рано утром. Среди погибших ученых:

  • Ферейдун Аббаси - эксперт по ядерной инженерии;
  • Мохаммад Мехди Тегеранчи - эксперт по физике;
  • Акбар Моталеби Заде - эксперт по химической инженерии;
  • Саид Барджи - эксперт по материаловедению;
  • Амир Хассан Фахахи - эксперт по физике;
  • Абд аль-Хамид Минушехр - эксперт по физике реакторов;
  • Мансур Асгари - эксперт по физике;
  • Ахмад Реза Зольфагари Дарьяни - эксперт по ядерной инженерии;
  • Али Бахуэй Катирими - эксперт по механике.

"Все ученые и эксперты, которые были ликвидированы, были важными источниками знаний в иранском ядерном проекте и имели многолетний совокупный опыт в разработке ядерного оружия", - отмечают в ЦАХАЛе.

Военные Израиля объяснили, что многие из этих ученых были преемниками Мохсена Фахризаде, "отца иранского ядерного проекта", который был убит еще в 2020 году.

ЦАХАЛ добавил, что девять человек были убиты в результате одновременных ударов по Тегерану рано утром в пятницу, в той самой волне атак, в результате которой погибли десятки военных командиров.

"Ликвидация ученых стала возможной после углубленных разведывательных исследований, которые активизировались в течение последнего года в рамках засекреченного и разделенного плана Армии обороны Израиля", - заявили военные.

По состоянию на сейчас известно, что по меньшей мере 14 иранских ученых-ядерщиков погибли в результате израильских атак с пятницы.

Конфликт Израиля и Ирана

Напомним, в ночь на 13 июня Израиль начал наносить удары по ядерным и военным объектам Ирана. Как следствие уже известно, что страна ликвидировала более топ-20 иранских командиров.

Цель атаки, как отмечается, заключалась в выведении из строя ключевых элементов иранской ядерной инфраструктуры, мощностей по производству баллистических ракет, а также других военных объектов.

Отметим, что на днях израильская сторона заявляла, что Иран может создать 15 ядерных бомб в ближайшие дни.

Уже третий день история продолжается. В частности, сегодня Израиль заявил, что было атаковано более 170 целей, связанных с военной и ядерной инфраструктурой Ирана, всего за время операции нанесено около 250 ударов по 720 целям.

В связи с этим Иран начал "отвечать", запуская в сторону Израиля волны ракет и дронов. В частности, за последние сутки в результате обстрелов погибло 12 человек, и еще 385 госпитализированы с травмами.

Кроме того, вчера премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Иран планировал создать и передать ядерное оружие своим прокси-силам, что было бы угрозой для всего мира.

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ИзраильИранЯдерное оружиеЯдерная безопасность