Израиль ликвидировал 14 иранских ученых: среди них преемники "отца ядерного проекта"

По меньшей мере 14 иранских ученых-ядерщиков были ликвидированы в результате израильских атак. Военные утверждают, что эти ученые имели целью продвинуть усилия Ирана по получению ядерной бомбы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Times of Israel.
Армия обороны Израиля назвала имена девяти иранских ученых-ядерщиков, которых она убила во время первых ударов своей операции против ядерной программы Ирана в пятницу рано утром. Среди погибших ученых:
"Все ученые и эксперты, которые были ликвидированы, были важными источниками знаний в иранском ядерном проекте и имели многолетний совокупный опыт в разработке ядерного оружия", - отмечают в ЦАХАЛе.
Военные Израиля объяснили, что многие из этих ученых были преемниками Мохсена Фахризаде, "отца иранского ядерного проекта", который был убит еще в 2020 году.
ЦАХАЛ добавил, что девять человек были убиты в результате одновременных ударов по Тегерану рано утром в пятницу, в той самой волне атак, в результате которой погибли десятки военных командиров.
"Ликвидация ученых стала возможной после углубленных разведывательных исследований, которые активизировались в течение последнего года в рамках засекреченного и разделенного плана Армии обороны Израиля", - заявили военные.
По состоянию на сейчас известно, что по меньшей мере 14 иранских ученых-ядерщиков погибли в результате израильских атак с пятницы.
Напомним, в ночь на 13 июня Израиль начал наносить удары по ядерным и военным объектам Ирана. Как следствие уже известно, что страна ликвидировала более топ-20 иранских командиров.
Цель атаки, как отмечается, заключалась в выведении из строя ключевых элементов иранской ядерной инфраструктуры, мощностей по производству баллистических ракет, а также других военных объектов.
Отметим, что на днях израильская сторона заявляла, что Иран может создать 15 ядерных бомб в ближайшие дни.
Уже третий день история продолжается. В частности, сегодня Израиль заявил, что было атаковано более 170 целей, связанных с военной и ядерной инфраструктурой Ирана, всего за время операции нанесено около 250 ударов по 720 целям.
В связи с этим Иран начал "отвечать", запуская в сторону Израиля волны ракет и дронов. В частности, за последние сутки в результате обстрелов погибло 12 человек, и еще 385 госпитализированы с травмами.
Кроме того, вчера премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Иран планировал создать и передать ядерное оружие своим прокси-силам, что было бы угрозой для всего мира.
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