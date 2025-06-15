Израиль ликвидировал 14 иранских ученых: среди них преемники "отца ядерного проекта"

Армия обороны Израиля назвала имена девяти иранских ученых-ядерщиков, которых она убила во время первых ударов своей операции против ядерной программы Ирана в пятницу рано утром. Среди погибших ученых:

Ферейдун Аббаси - эксперт по ядерной инженерии;

Мохаммад Мехди Тегеранчи - эксперт по физике;

Акбар Моталеби Заде - эксперт по химической инженерии;

Саид Барджи - эксперт по материаловедению;

Амир Хассан Фахахи - эксперт по физике;

Абд аль-Хамид Минушехр - эксперт по физике реакторов;

Мансур Асгари - эксперт по физике;

Ахмад Реза Зольфагари Дарьяни - эксперт по ядерной инженерии;

Али Бахуэй Катирими - эксперт по механике.

"Все ученые и эксперты, которые были ликвидированы, были важными источниками знаний в иранском ядерном проекте и имели многолетний совокупный опыт в разработке ядерного оружия", - отмечают в ЦАХАЛе.

Военные Израиля объяснили, что многие из этих ученых были преемниками Мохсена Фахризаде, "отца иранского ядерного проекта", который был убит еще в 2020 году.

ЦАХАЛ добавил, что девять человек были убиты в результате одновременных ударов по Тегерану рано утром в пятницу, в той самой волне атак, в результате которой погибли десятки военных командиров.

"Ликвидация ученых стала возможной после углубленных разведывательных исследований, которые активизировались в течение последнего года в рамках засекреченного и разделенного плана Армии обороны Израиля", - заявили военные.

По состоянию на сейчас известно, что по меньшей мере 14 иранских ученых-ядерщиков погибли в результате израильских атак с пятницы.