Ізраїль ліквідував 14 іранських вчених: серед них наступники "батька ядерного проекту"

Армія оборони Ізраїлю назвала імена дев'яти іранських вчених-ядерників, яких вона вбила під час перших ударів своєї операції проти ядерної програми Ірану в п'ятницю рано вранці. Серед загиблих вчених:

Ферейдун Аббасі - експерт з ядерної інженерії;

Мохаммад Мехді Тегеранчі - експерт з фізики;

Акбар Моталебі Заде - експерт з хімічної інженерії;

Саїд Барджі - експерт з матеріалознавства;

Амір Хассан Фахахі - експерт з фізики;

Абд аль-Хамід Мінушехр - експерт з фізики реакторів;

Мансур Асгарі - експерт з фізики;

Ахмад Реза Зольфагарі Дар'яні - експерт з ядерної інженерії;

Алі Бахуей Катірімі - експерт з механіки.

"Усі вчені та експерти, яких було ліквідовано, були важливими джерелами знань в іранському ядерному проекті та мали багаторічний сукупний досвід у розробці ядерної зброї", - зазначають у ЦАХАЛі.

Військові Ізраїлю пояснили, що багато з цих вчених були наступниками Мохсена Фахрізаде, "батька іранського ядерного проєкту", якого було вбито ще у 2020 році.

ЦАХАЛ додав, що дев'ятьох осіб було вбито в результаті одночасних ударів по Тегерану рано вранці в п'ятницю, в тій самій хвилі атак, в результаті якої загинули десятки військових командирів.

"Ліквідація вчених стала можливою після поглиблених розвідувальних досліджень, які активізувалися протягом останнього року в рамках засекреченого та розділеного плану Армії оборони Ізраїлю", - заявили військові.

Станом на зараз відомо, що щонайменше 14 іранських вчених-ядерників загинули внаслідок ізраїльських атак з п'ятниці.