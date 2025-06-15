Ізраїль ліквідував 14 іранських вчених: серед них наступники "батька ядерного проекту"

Щонайменше 14 іранських вчених-ядерників були ліквідовані внаслідок ізраїльських атак. Військові стверджують, що ці вчені мали на меті просунути зусилля Ірану щодо отримання ядерної бомби.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Times of Israel.
Армія оборони Ізраїлю назвала імена дев'яти іранських вчених-ядерників, яких вона вбила під час перших ударів своєї операції проти ядерної програми Ірану в п'ятницю рано вранці. Серед загиблих вчених:
"Усі вчені та експерти, яких було ліквідовано, були важливими джерелами знань в іранському ядерному проекті та мали багаторічний сукупний досвід у розробці ядерної зброї", - зазначають у ЦАХАЛі.
Військові Ізраїлю пояснили, що багато з цих вчених були наступниками Мохсена Фахрізаде, "батька іранського ядерного проєкту", якого було вбито ще у 2020 році.
ЦАХАЛ додав, що дев'ятьох осіб було вбито в результаті одночасних ударів по Тегерану рано вранці в п'ятницю, в тій самій хвилі атак, в результаті якої загинули десятки військових командирів.
"Ліквідація вчених стала можливою після поглиблених розвідувальних досліджень, які активізувалися протягом останнього року в рамках засекреченого та розділеного плану Армії оборони Ізраїлю", - заявили військові.
Станом на зараз відомо, що щонайменше 14 іранських вчених-ядерників загинули внаслідок ізраїльських атак з п'ятниці.
Нагадаємо, у ніч на 13 червня Ізраїль почав завдавати ударів по ядерних і військових об'єктах Ірану. Як наслідок вже відомо, що країна ліквідувала понад топ-20 іранських командирів.
Мета атаки, як зазначається, полягала у виведенні з ладу ключових елементів іранської ядерної інфраструктури, потужностей з виробництва балістичних ракет, а також інших військових об'єктів.
Зазначимо, що днями ізраїльська сторона заявляла, що Іран може створити 15 ядерних бомб найближчими днями.
Вже третій день історія триває. Зокрема, сьогодні Ізраїль заявив, що було атаковано понад 170 цілей, пов'язаних із військовою та ядерною інфраструктурою Ірану, загалом за час операції завдано близько 250 ударів по 720 цілях.
У зв'язку з цим Іран почав "відповідати", запускаючи в бік Ізраїлю хвилі ракет і дронів. Зокрема, за останню добу внаслідок обстрілу загинуло 12 осіб, і ще 385 госпіталізовано з травмами.
Крім того, вчора прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що Іран планував створити і передати ядерну зброю своїм проксі-силам, що було б загрозою для всього світу.
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