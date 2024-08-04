Израиль подтвердил атаку "Хезболлы" и нанес ответный удар

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

ЦАХАЛ заявляет, что "Хезболла" выпустила около 30 ракет с территории Ливана. Израиль отмечает, что большинство ракет были перехвачены системой противовоздушной обороны "Железный купол".

Однако одна из ракет попала в общину Бейт-Гиллеля, несколько упали на открытых территориях. По данным израильской армии, пострадавших в результате атаки нет.

В ответ на истребители военно-воздушных сил Израиля поразили пусковую установку, использованную во время атаки, в городе Марджаюн на юге Ливана. Также были атакованы другие объекты инфраструктуры "Хезболла" в этом районе.

ЦАХАЛ утверждает, что также обстрелял район Одайсе из артиллерии, чтобы "устранить угрозу".