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Иран планирует атаковать Израиль 12-13 августа: что известно

Воскресенье 04 августа 2024 00:38
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Иран планирует атаковать Израиль 12-13 августа: что известно Фото: флаг Ирана и ракеты (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Иран планирует атаковать Израиль 12 и 13 августа в день Тиша-Бе'ав - день катастрофы еврейского народа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Jerusalem Post.

Издание пишет, что источники Sky News Arabia в западной разведке сообщили, что у них есть доказательства того, что Иран планирует осуществить атаку на Израиль в день Тиша-Бе'ав, который припадает в этом году на 12 и 13 августа. Атака Ирана будет совершена в ответ на убийство лидера ХАМАС Исмаила Хании.

Также сообщается, что атака Ирана, вероятно, будет скоординирована с "Хезболлой" - поддерживаемой Ираном террористической группировкой, внедренной в Ливане.

Кроме того, указывается, что нападение на Израиль в священный день траура может оказывать эмоциональное и психологическое влияние на израильтян.

Отметим, что Тиша-Бе'ав - один из самых скорбных дней в европейском календаре. Он является днем национального траура, посвященный памяти о разрушении Первого и Второго Иерусалимских храмов.

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