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Израиль готов снова приостановить войну с ХАМАС для освобождения заложников, - президент

Фото: Ицхак Герцог, президент Израиля (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Израиль готов ко второй гуманитарной паузе в войне с ХАМАС, чтобы освободить заложников.

Об этом заявил президент Израиля Ицхак Герцог, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

Израильский президент провел встречу с послами около 80 стран. 

Он подчеркнул, что среди заложников, которых удерживают боевики ХАМАС, есть младенцы, пожилые люди, больные, раненые и, конечно, много женщин.

"Я могу повторить, что Израиль готов к очередной гуманитарной паузе и дополнительной гуманитарной помощи для того, чтобы освободить заложников. И ответственность за это полностью лежит на (главе ХАМАСа в Газе Яхье - ред.) Синваре и руководстве ХАМАСа", - добавил Герцог. 

Стоит заметить, что из 240 заложников, захваченных ХАМАСом во время вторжения в Израиль 7 октября, 129 остаются в Секторе Газа. 

105 гражданских лиц были освобождены из плена ХАМАСа во время недельного перемирия, которое произошло в конце ноября.

Война Израиля с ХАМАС

Напомним, Израиль продолжает свою операцию против боевиков ХАМАС после того, как они вторглись в страну в октябре. 

Армия обороны Израиля уже взяла под свой контроль Газу - крупнейший город на территории палестинского анклава. Сейчас военные Израиля продолжают наступление на севере Сектора Газа. 

Еще вчера, 18 декабря, издание Reuters сообщало о том, что Израиль и ХАМАС открыты к перемирию, но у сторон есть разногласия

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ХАМАСИзраильСектор Газа