Израиль и ХАМАС открыты к новому перемирию, но есть разногласия, - Reuters
Израиль и ХАМАС открыты к возобновлению перемирия и освобождению заложников, хотя остаются разногласия по поводу того, как это будет осуществляться.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По словам египетских источников издания в органах безопасности, Египет и Катар, которые ранее вели переговоры о недельном прекращении огня и освобождении заложников, настаивали на ускорении доставки помощи и открытии КПП "Керем-Шалом" до начала переговоров.
Израильский чиновник сообщил, что помощь была разрешена к ввозу в Газу, после того как египетские источники первоначально заявили, что она была задержана.
Надежды на мир возросли в субботу, когда источник сообщил, что шеф израильской разведки говорил в пятницу с премьер-министром Катара.
ХАМАС настаивает на том, чтобы список заложников, подлежащих освобождению, был составлен в одностороннем порядке, и требует, чтобы израильские войска были выведены за заранее определенные рубежи, сообщили источники издания.
Хотя Израиль согласился с тем, что ХАМАС определит список, источники сообщили, что он требует установить сроки и ознакомиться со списком, прежде чем определять время и продолжительность прекращения огня.
В свою очередь Израиль отказывается выводить войска, добавили источники. ХАМАС утверждает, что полное прекращение огня является необходимым условием для освобождения заложников, сообщили источники.
Война Израиля и ХАМАСа
Боевики ХАМАС в начале октября вторглись в Израиль. Вскоре армия Израиля начала операцию "Железные мечи".
24 ноября между Тель-Авивом и боевиками началось временное перемирие для освобождения пленных.
Уже 1 декабря боевые действия были возобновлены, как утверждает Израиль, из-за нарушений условий перемирия со стороны ХАМАС.
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