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Ізраїль готовий знову призупинити війну з ХАМАСом для звільнення заручників, - президент

Фото: Іцхак Герцог, президент Ізраїлю (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Ізраїль готовий до другої гуманітарної паузи у війні з ХАМАСом, щоб звільнити заручників.

Про це заявив президент Ізраїлю Іцхак Герцог, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

Ізраїльський президент провів зустріч з послами близько 80 країн.

Він підкреслив, що серед заручників, яких утримують бойовики ХАМАС, є немовлята, люди похилого віку, хворі, поранені і, звичайно, багато жінок.

"Я можу повторити, що Ізраїль готовий до чергової гуманітарної паузи та додаткової гуманітарної допомоги для того, щоб звільнити заручників. І відповідальність за це повністю лежить на (главі ХАМАС у Газі Ях'є - ред.) Сінварі та керівництві ХАМАС", - додав Герцог.

Варто зауважити, що з 240 заручників, захоплених ХАМАСом під час вторгнення до Ізраїлю 7 жовтня, 129 залишаються у Секторі Газа.

105 цивільних осіб було звільнено з полону ХАМАС під час тижневого перемир'я, яке сталося наприкінці листопада.

Війна Ізраїлю з ХАМАС

Нагадаємо, Ізраїль продовжує свою операцію проти бойовиків ХАМАС після того, як вони вторглися до країни у жовтні.

Армія оборони Ізраїлю вже взяла під свій контроль Газу - найбільше місто на території палестинського анклаву. Наразі військові Ізраїлю продовжують наступ на півночі Сектору Газа.

Ще вчора, 18 грудня, видання Reuters повідомляло про те, що Ізраїль і ХАМАС відкриті до перемир'я, але сторони мають розбіжності.

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ХАМАСІзраїльСектор Газа