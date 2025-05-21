Израиль готов завершить войну в Газе: Нетаньяху назвал условия

По словам Нетаньяху, он готов закончить войну при четких условиях, которые будут гарантировать безопасность Израиля - все заложники возвращаются домой, ХАМАС складывает оружие, отходит от власти, его руководство изгнано из Газы.

Израильский премьер заявил, что Газа должна быть "полностью разоружена", и Израиль будет ""максимально использовать" план президента США Дональда Трампа.

По его словам, план Трампа является "правильным и революционным", согласно которому жители Газы, желающие покинуть ее, смогут уехать.

Нетаньяху добавил, что те, кто призывает Израиль прекратить боевые действия до достижения своих целей, "по сути, призывают к сохранению контроля ХАМАС над Газой".