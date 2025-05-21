Ізраїль готовий завершити війну в Газі: Нетаньягу назвав умови

За словами Нетаньягу, він готовий закінчити війну за чітких умов, які гарантуватимуть безпеку Ізраїлю - усі заручники повертаються додому, ХАМАС складає зброю, відходить від влади, його керівництво вигнане з Гази.

Ізраїльський прем'єр заявив, що Газа має бути "повністю роззброєна", і Ізраїль буде «"максимально використовувати" план президента США Дональда Трампа.

За його словами, план Трампа є "правильним і революційним", згідно з яким жителі Гази, які бажають покинути її, зможуть виїхати.

Нетаньягу додав, що ті, хто закликає Ізраїль припинити бойові дії до досягнення своїх цілей, "по суті, закликають до збереження контролю ХАМАС над Газою".