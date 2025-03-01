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Израиль готов к удару по Сирии в случае угрозы друзскому населению, - JP

Израиль, Суббота 01 марта 2025 21:24
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Израиль готов к удару по Сирии в случае угрозы друзскому населению, - JP Фото: премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Израиль готов защищать друзскую деревню в Сирии. Израильская армия (ЦАХАЛ) получила приказ о повышении боеготовности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Jerusalem Post.

Сегодня вечером премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и министр обороны Израиля Кац поручили ЦАХАЛ подготовиться к защите друзского села в Сирии, которое сейчас находится под атакой сирийских сил.

Нападению подверглась деревня Джарамана, расположенная в окрестностях Дамаска. Она стала целью сирийских повстанческих сил.

"Мы не позволим террористическому режиму радикального ислама в Сирии наносить вред друзам... Если режим навредит друзам, он пострадает от нас", - говорится в их совместном заявлении.

Заметим, что друзы - это религиозная и этническая группа, проживающая преимущественно в Ливане, Сирии, Израиле и Иордании.

Они исповедуют уникальное учение, сочетающее элементы ислама, гностицизма, неоплатонизма и других философских течений. Их религия отделилась от исмаилизма и со временем стала закрытой. Сейчас известно, что друзы не принимают новых последователей, а сами не могут переходить в другие веры.

Напомним, что на днях армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по "военным целям" на юге Сирии. В частности во время той атаки были атакованы склады с оружием.

Ранее мы писали, что еще в начале декабря прошлого года повстанцы группировки "Хаят Тахрир Аль-Шам" захватили ключевые города страны и столицу Дамаск и свергли режим Башара Асада в Сирии. Диктатор с семьей тогда эвакуировался в Россию.

Армия Израиля сразу же нанесла интенсивные удары по местам дислокации оружия на территории Сирии. Целью было не допустить попадания стратегических запасов в руки враждебных Израилю исламских групп.

Также израильская армия уничтожила сирийский военный флот, чтобы устранить угрозы для своей страны.

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