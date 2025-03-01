Израиль готов к удару по Сирии в случае угрозы друзскому населению, - JP

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Jerusalem Post .

Сегодня вечером премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и министр обороны Израиля Кац поручили ЦАХАЛ подготовиться к защите друзского села в Сирии, которое сейчас находится под атакой сирийских сил.

Нападению подверглась деревня Джарамана, расположенная в окрестностях Дамаска. Она стала целью сирийских повстанческих сил.

"Мы не позволим террористическому режиму радикального ислама в Сирии наносить вред друзам... Если режим навредит друзам, он пострадает от нас", - говорится в их совместном заявлении.

Заметим, что друзы - это религиозная и этническая группа, проживающая преимущественно в Ливане, Сирии, Израиле и Иордании.

Они исповедуют уникальное учение, сочетающее элементы ислама, гностицизма, неоплатонизма и других философских течений. Их религия отделилась от исмаилизма и со временем стала закрытой. Сейчас известно, что друзы не принимают новых последователей, а сами не могут переходить в другие веры.