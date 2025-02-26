Армия Израиля атаковала военные объекты на юге Сирии
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по "военным целям" на юге Сирии. В частности были атакованы представлявшие опасность склады с оружием.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ЦАХАЛ и издание The Times of Israel.
Военные отметили, что в течение последних нескольких часов Израиль нанес удары по военным объектам на юге Сирии, среди которых были командные центры и многочисленные объекты с оружием.
"Присутствие военных сил и средств в южной части Сирии представляет угрозу для граждан Израиля. ЦАХАЛ будет продолжать действовать с целью устранения любой угрозы для граждан Государства Израиль", - отмечается в сообщении.
Министр обороны Израиля Исраэль Кац подтвердил удары по южной Сирии после сообщений о взрывах в нескольких районах к югу от Дамаска. Он предупредил, что Израиль "не допустит, чтобы юг Сирии превратился в юг Ливана".
Атаки были нанесены после того, как несколько израильских чиновников, в том числе премьер-министр Беньямин Нетаньяху, в последние дни потребовали демилитаризации юга Сирии и предупредили, что Израиль не допустит продвижения сирийской армии к югу от Дамаска.
"Мы не будем ставить под угрозу безопасность наших граждан. Любая попытка сил сирийского режима и террористических организаций страны закрепиться в зоне безопасности на юге Сирии, будет встречена огнем", - отметил Кац.
Израильские удары по Сирии
В начале декабря прошлого года повстанцы группировки "Хаят Тахрир Аль-Шам" захватили ключевые города страны и столицу Дамаск и свергли режим Башара Асада в Сирии. Диктатор с семьей эвакуировался в Россию.
Армия Израиля сразу же нанесла интенсивные удары по местам дислокации оружия на территории Сирии. Целью было не допустить попадания стратегического запаса в руки враждебных Израилю исламистских групп.
Также израильская армия уничтожила сирийский военный флот, чтобы устранить угрозы для своей страны.
На прошлой неделе ЦАХАЛ атаковала российскую авиабазу Хмеймим в Сирии. Поводом стала партия оружия для террористов группировки "Хезболла", которую разгрузили в аэропорту.
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