Израиль нанес удары по местам с оружием в Сирии, - The Times of Israel

В воскресенье 8 декабря военно-воздушные силы Израиля нанесли удары по местам с оружием на территории Сирии. Они были очень интенсивными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

Издание пишет, что сегодня десятки самолетов ВВС Израиля нанесли удары по многочисленным целям по всей Сирии. Особое внимание было уделено уничтожению "стратегического оружия", которое после падения режима диктатора Башара Асада могло попасть в руки подразделений, враждебных к Израилю. По словам источников, удары также были нанесены по объектам производства орудия и системам противовоздушной обороны.