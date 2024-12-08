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Израиль нанес удары по местам с оружием в Сирии, - The Times of Israel

Воскресенье 08 декабря 2024 21:01
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Израиль нанес удары по местам с оружием в Сирии, - The Times of Israel Фото: особое внимание Израиль уделил уничтожению "стратегического оружия" (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В воскресенье 8 декабря военно-воздушные силы Израиля нанесли удары по местам с оружием на территории Сирии. Они были очень интенсивными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

Издание пишет, что сегодня десятки самолетов ВВС Израиля нанесли удары по многочисленным целям по всей Сирии. Особое внимание было уделено уничтожению "стратегического оружия", которое после падения режима диктатора Башара Асада могло попасть в руки подразделений, враждебных к Израилю.

По словам источников, удары также были нанесены по объектам производства орудия и системам противовоздушной обороны.

Напомним, что утром 8 октября в Сирии окончательно пал режим президета Башара Асада. Повстанцы вошли в сирийскую столицу Дамаск, а диктатор по сообщениям СМИ, улетел на самолете в неизвестном направлении.

Однако вечером сегодняшнего дня по информации российских СМИ, Башар Асад после потери контроля над столицей сбежал в Москву. Как сообщается, власти РФ предоставили ему и его семье убежище.

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