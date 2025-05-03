Украина готовит новую встречу советников по нацбезопасности: ожидают Рубио

Украина хочет провести еще одну встречу советников по вопросам национальной безопасности с участием США, Британии, Франции и Германии. Пока точной даты ее проведения нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Владимира Зеленского во время общения с журналистами.

Встреча на уровне советников по нацбезопасности станет продолжением последних переговоров в Лондоне и Париже в прошлом месяце.

"Я не готов сейчас назвать дату, поскольку в США произошли некоторые изменения", - сказал президент, имея в виду увольнение советника президента США Майка Уолтца.

Зеленский намекнул, что на встрече может присутствовать госсекретарь США Марко Рубио, поскольку он на него возложили обязанности Уолтца.

"Думаю, что наверняка полномочия советника по нацбезопасности будут сейчас у министра иностранных дел, Рубио, и поэтому встреча советников будет в этом формате. То есть, никто не будет ожидать нового руководителя, так мне кажется. То, что сейчас в контакте: и вчера, и сегодня, и позавчера, все советники всех стран, без России, Америка, Европа и Украина - это сейчас происходит", - сказал он.

Глава государства считает, что Украина вместе с Европой передала правильную позицию США, но россияне отвергли ее.

"Уиткофф (спецпредставитель президента США Дональда Трампа, - ред.) показал предложения, и, разумеется, предложения были не восприняты россиянами. Думаю, что он был очень удивлен, потому что от объятий первых встреч и обедов, первых знакомств, я думаю, что он приходит в фазу, когда дальше все будет хуже и хуже", - считает президент.