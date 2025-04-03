Израиль атаковал ракетами авиабазы в Сирии: уничтожены стратегические объекты

Удары были нанесены в течение последних часов. Военные атаковали военные объекты, оставшиеся на сирийских авиабазах "Хама" и "Тиас" (Т4), а также по другим объектам военной инфраструктуры в районе Дамаска. Они представляли угрозу израильскому гражданскому населению.

По данным военных источников, на указанных авиабазах удары были направлены по взлетно-посадочным полосам, складам топлива и радарам.

По данным сирийских СМИ, также был поражен научно-исследовательский центр Barzeh в пригороде Дамаска.