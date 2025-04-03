Израиль атаковал ракетами авиабазы в Сирии: уничтожены стратегические объекты

Вечером 2 апреля израильская армия ударила по авиационным базам в пригороде сирийской столицы Дамаск для устранения угроз гражданскому населению.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Армию обороны Израиля и издание The Times of Israel.
Удары были нанесены в течение последних часов. Военные атаковали военные объекты, оставшиеся на сирийских авиабазах "Хама" и "Тиас" (Т4), а также по другим объектам военной инфраструктуры в районе Дамаска. Они представляли угрозу израильскому гражданскому населению.
По данным военных источников, на указанных авиабазах удары были направлены по взлетно-посадочным полосам, складам топлива и радарам.
По данным сирийских СМИ, также был поражен научно-исследовательский центр Barzeh в пригороде Дамаска.
После отстранения от власти в Сирии диктатора Башара Асада и прихода к власти лидера группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" Ахмеда аль-Шараа, израильская армия регулярно обстреливает авиабазы и военные объекты Сирии, чтобы размещенное оружие не попало в руки "вражеских сил".
В ночь на 26 марта израильские военные атаковали объекты на сирийских авиабазах "Пальмира" и "Тиас" (Т4).
21 марта авиация Израиля ударила по объектам на сирийских "Тадмор" и "Тиас" (Т4).
На днях в Сирии было избрано новое правительство, которое должно трансформировать страну после десятилетий правления династии Асада.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.