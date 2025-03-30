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Сирия после Асада: кто вошел в новый кабинет министров страны?

Воскресенье 30 марта 2025 02:32
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Сирия после Асада: кто вошел в новый кабинет министров страны? Фото: лидер Сирии Ахмед аль-Шараа (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Временный лидер Сирии Ахмед аль-Шараа объявил состав нового правительства, которое станет первым шагом к политической трансформации страны после десятилетий правления династии Асадов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В новое переходное правительство назначены 23 министра в расширенном составе кабинета. Этот факт считается ключевым этапом на пути к переходу от десятилетий правления семьи Асадов к улучшению связей Сирии со странами Запада.

Ожидается, что у правительства не будет премьер-министра, а Шараа возглавит исполнительную власть.

Министром транспорта был назначен алавит Яруб Бадр, а министерство сельского хозяйства возглавит Амгад Бадр, принадлежащий к друзской общине.

На должность министра социальных дел и труда была назначена Хинд Кабават - христианка и член предыдущей оппозиции к Асаду, которая выступала за межконфессиональную толерантность и расширение прав и возможностей женщин.

Министром финансов был назначен Мохаммед Йоср Берни.

Мурхафа Абу Касру и Асаад аш-Шибани остаются на должностях министров обороны и иностранных дел, которые имели при предыдущем временном правительстве, руководившем Сирией с момента свержения режима Асада.

Шараа также заявил, что впервые создал министерство спорта и министерство по чрезвычайным ситуациям, а министром по чрезвычайным ситуациям назначил руководителя спасательной группы, известной как "Белые каски", Раеда ас-Салеха.

Министром иностранных дел решили назначить Анаса Хасана Хаттаба, который во временной администрации возглавлял Службу общей разведки.

Ахмед аль-Шараа заявил, что "наша страна вступает в новый исторический период на своем пути к лучшему будущему". По его словам, новое правительство будет отражать "созидание и изменения". Он добавил, что кабинет министров возьмется за реконструкцию страны и проведет большое количество реформ.

Смена режима в Сирии

В декабре в Сирии боевики исламского движения "Хайят Тахрир аш-Шам" захватили ключевые города страны и столицу Дамаск, а диктатор Башар Асада с семьей бежал в Россию.

В январе Ахмед аль-Шараа был назначен временным президентом и пообещал сформировать инклюзивное переходное правительство, которое построит разрушенные государственные институты Сирии и будет руководить страной до выборов, которые, по его словам, могут занять до пяти лет.

Ранее в марте Сирия обнародовала конституционную декларацию, призванную служить основой для переходного периода во главе с аль-Шараа. Декларация сохраняет центральную роль исламского права и гарантирует права женщин и свободу выражения мнений.

Новая власть Сирии, возглавляемая суннитскими исламистами, находится под давлением Запада и арабских стран, которые требуют от нее сформировать правительство, более инклюзивное к различным этническим и религиозным сообществам страны.

Это давление усилилось после убийств сотен гражданских алавитов - секты меньшинства, из которой происходит свергнутый лидер Башар аль-Асад - во время насилия на западном побережье Сирии в этом месяце.

Ахмед аль-Шараа не исключил, что столкновения и убийства могут разжечь в стране гражданскую войну.

Тем временем подготовка к проведению выборов президента Сирии может занять до четырех лет - столько уйдет времени на создание Конституции.

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