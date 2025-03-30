Сирия после Асада: кто вошел в новый кабинет министров страны?

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

В новое переходное правительство назначены 23 министра в расширенном составе кабинета. Этот факт считается ключевым этапом на пути к переходу от десятилетий правления семьи Асадов к улучшению связей Сирии со странами Запада.

Ожидается, что у правительства не будет премьер-министра, а Шараа возглавит исполнительную власть.

Министром транспорта был назначен алавит Яруб Бадр, а министерство сельского хозяйства возглавит Амгад Бадр, принадлежащий к друзской общине.

На должность министра социальных дел и труда была назначена Хинд Кабават - христианка и член предыдущей оппозиции к Асаду, которая выступала за межконфессиональную толерантность и расширение прав и возможностей женщин.

Министром финансов был назначен Мохаммед Йоср Берни.

Мурхафа Абу Касру и Асаад аш-Шибани остаются на должностях министров обороны и иностранных дел, которые имели при предыдущем временном правительстве, руководившем Сирией с момента свержения режима Асада.

Шараа также заявил, что впервые создал министерство спорта и министерство по чрезвычайным ситуациям, а министром по чрезвычайным ситуациям назначил руководителя спасательной группы, известной как "Белые каски", Раеда ас-Салеха.

Министром иностранных дел решили назначить Анаса Хасана Хаттаба, который во временной администрации возглавлял Службу общей разведки.

Ахмед аль-Шараа заявил, что "наша страна вступает в новый исторический период на своем пути к лучшему будущему". По его словам, новое правительство будет отражать "созидание и изменения". Он добавил, что кабинет министров возьмется за реконструкцию страны и проведет большое количество реформ.