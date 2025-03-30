Сирия после Асада: кто вошел в новый кабинет министров страны?
Временный лидер Сирии Ахмед аль-Шараа объявил состав нового правительства, которое станет первым шагом к политической трансформации страны после десятилетий правления династии Асадов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
В новое переходное правительство назначены 23 министра в расширенном составе кабинета. Этот факт считается ключевым этапом на пути к переходу от десятилетий правления семьи Асадов к улучшению связей Сирии со странами Запада.
Ожидается, что у правительства не будет премьер-министра, а Шараа возглавит исполнительную власть.
Министром транспорта был назначен алавит Яруб Бадр, а министерство сельского хозяйства возглавит Амгад Бадр, принадлежащий к друзской общине.
На должность министра социальных дел и труда была назначена Хинд Кабават - христианка и член предыдущей оппозиции к Асаду, которая выступала за межконфессиональную толерантность и расширение прав и возможностей женщин.
Министром финансов был назначен Мохаммед Йоср Берни.
Мурхафа Абу Касру и Асаад аш-Шибани остаются на должностях министров обороны и иностранных дел, которые имели при предыдущем временном правительстве, руководившем Сирией с момента свержения режима Асада.
Шараа также заявил, что впервые создал министерство спорта и министерство по чрезвычайным ситуациям, а министром по чрезвычайным ситуациям назначил руководителя спасательной группы, известной как "Белые каски", Раеда ас-Салеха.
Министром иностранных дел решили назначить Анаса Хасана Хаттаба, который во временной администрации возглавлял Службу общей разведки.
Ахмед аль-Шараа заявил, что "наша страна вступает в новый исторический период на своем пути к лучшему будущему". По его словам, новое правительство будет отражать "созидание и изменения". Он добавил, что кабинет министров возьмется за реконструкцию страны и проведет большое количество реформ.
Смена режима в Сирии
В декабре в Сирии боевики исламского движения "Хайят Тахрир аш-Шам" захватили ключевые города страны и столицу Дамаск, а диктатор Башар Асада с семьей бежал в Россию.
В январе Ахмед аль-Шараа был назначен временным президентом и пообещал сформировать инклюзивное переходное правительство, которое построит разрушенные государственные институты Сирии и будет руководить страной до выборов, которые, по его словам, могут занять до пяти лет.
Ранее в марте Сирия обнародовала конституционную декларацию, призванную служить основой для переходного периода во главе с аль-Шараа. Декларация сохраняет центральную роль исламского права и гарантирует права женщин и свободу выражения мнений.
Новая власть Сирии, возглавляемая суннитскими исламистами, находится под давлением Запада и арабских стран, которые требуют от нее сформировать правительство, более инклюзивное к различным этническим и религиозным сообществам страны.
Это давление усилилось после убийств сотен гражданских алавитов - секты меньшинства, из которой происходит свергнутый лидер Башар аль-Асад - во время насилия на западном побережье Сирии в этом месяце.
Ахмед аль-Шараа не исключил, что столкновения и убийства могут разжечь в стране гражданскую войну.
Тем временем подготовка к проведению выборов президента Сирии может занять до четырех лет - столько уйдет времени на создание Конституции.
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