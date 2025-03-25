ЦАХАЛ нанесла повторные удары по авиабазам в Сирии

Израильская армия нанесла удары по объектам на сирийских авиационных базах "Пальмира" и "Тиас" (Т4).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Отмечается, что военные ударили по "остаткам военного потенциала" на авиабазах "Пальмира" и "Тиас" (Т-4) в Сирии, через несколько дней после того, как по этим же аэродромам были нанесены аналогичные удары.

"ЦАХАЛ продолжит действовать, чтобы устранить любую угрозу для израильских граждан", - говорится в заявлении военных.