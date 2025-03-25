ЦАХАЛ нанесла повторные удары по авиабазам в Сирии
Израильская армия нанесла удары по объектам на сирийских авиационных базах "Пальмира" и "Тиас" (Т4).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Отмечается, что военные ударили по "остаткам военного потенциала" на авиабазах "Пальмира" и "Тиас" (Т-4) в Сирии, через несколько дней после того, как по этим же аэродромам были нанесены аналогичные удары.
"ЦАХАЛ продолжит действовать, чтобы устранить любую угрозу для израильских граждан", - говорится в заявлении военных.
Напомним, 21 марта израильская авиация ударила по военно-стратегическим объектам на сирийских военных базах "Тадмор" и "Тиас" (Т4).
Израиль возобновил обстрелы авиабаз и военных объектов Сирии после устранения режима Башара Асада. Это нужно, чтобы размещенное оружие не попало в руки "вражеских сил" и они не атаковали Израиль.
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