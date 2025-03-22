Армия Израиля уничтожила пусковую установку ХАМАС и ударила по военным базам в Сирии

Армия обороны Израиля уничтожила незаконно размещенную пусковую установку ХАМАС на севере Сектора Газа, а также ударила по объектам на двух военных базах в Сирии.

Военные ударили по пусковой установке боевиков ХАМАС, из которой ранее в пятницу, 21 марта, были выпущены два снаряда в сторону израильской территории в районе Аль-Фуркана на севере Сектора Газа.

Отмечается, что террористы умышленно разместили установку возле гуманитарной зоны в Аль-Фуркане.

Фото: Армия обороны Израиля (idfanc.activetrail.biz)

Перед ударом были приняты многочисленные меры для уменьшения риска причинения вреда гражданскому населению, включая использование воздушного наблюдения, дополнительных разведывательных данных и высокоточных боеприпасов.

Удары по военным базам в Сирии

Кроме того, израильская армия нанесла удар по военно-стратегическим объектам, остававшимся на сирийских военных базах "Тадмор" и "Тиас" (Т4).

Удары были нанесены после того, как израильская группа воздушной разведки, разведывательное подразделение ВВС Израиля, обнаружила вооружение и другие стратегические объекты на двух военных объектах в центральной Сирии за последний период.

Военные источники описывают удары истребителей ЦАХАЛа по военному аэропорту Пальмиры и расположенной рядом авиабазе Т-4 как "масштабные", с применением возможностей, которые позволят Израилю сохранить превосходство в воздухе в регионе.

После падения режима Башара Асада в декабре Израиль пообещал уничтожить оружие в Сирии, которое, как он опасается, может попасть в руки "враждебных сил", которые могут попытаться напасть на Израиль.