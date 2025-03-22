Армия Израиля уничтожила пусковую установку ХАМАС и ударила по военным базам в Сирии
Армия обороны Израиля уничтожила незаконно размещенную пусковую установку ХАМАС на севере Сектора Газа, а также ударила по объектам на двух военных базах в Сирии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ЦАХАЛ, а также издания The Times of Israel.
Военные ударили по пусковой установке боевиков ХАМАС, из которой ранее в пятницу, 21 марта, были выпущены два снаряда в сторону израильской территории в районе Аль-Фуркана на севере Сектора Газа.
Отмечается, что террористы умышленно разместили установку возле гуманитарной зоны в Аль-Фуркане.
Фото: Армия обороны Израиля (idfanc.activetrail.biz)
Перед ударом были приняты многочисленные меры для уменьшения риска причинения вреда гражданскому населению, включая использование воздушного наблюдения, дополнительных разведывательных данных и высокоточных боеприпасов.
Удары по военным базам в Сирии
Кроме того, израильская армия нанесла удар по военно-стратегическим объектам, остававшимся на сирийских военных базах "Тадмор" и "Тиас" (Т4).
Удары были нанесены после того, как израильская группа воздушной разведки, разведывательное подразделение ВВС Израиля, обнаружила вооружение и другие стратегические объекты на двух военных объектах в центральной Сирии за последний период.
Военные источники описывают удары истребителей ЦАХАЛа по военному аэропорту Пальмиры и расположенной рядом авиабазе Т-4 как "масштабные", с применением возможностей, которые позволят Израилю сохранить превосходство в воздухе в регионе.
После падения режима Башара Асада в декабре Израиль пообещал уничтожить оружие в Сирии, которое, как он опасается, может попасть в руки "враждебных сил", которые могут попытаться напасть на Израиль.
Обострение на Ближнем Востоке
С 19 января Израиль находился в формальном режиме прекращения огня с палестинской группировкой ХАМАС.
Недавно стороны планировали второй раунд переговоров, однако боевики отказались освобождать израильских заложников и на днях боевые действия возобновились.
В четверг, 20 марта, израильские военные демонтировали объекты ХАМАС в районе "Шабура" в городе Рафах.
Министр обороны Израиля Исраэль Кац не исключил расширения буферной зоны на границе с Сектором Газа, если террористы не освободят заложников.
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