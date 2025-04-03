Ізраїль атакував ракетами авіабази в Сирії: знищено стратегічні об'єкти

Ударів було завдано впродовж останніх годин. Військові атакували військові об'єкти, що залишилися на сирійських авіабазах "Хама" і "Тіас" (Т4), а також по інших об'єктах військової інфраструктури в районі Дамаска. Вони становили загрозу ізраїльському цивільному населенню.

За даними військових джерел, на зазначених авіабазах удари були спрямовані по злітно-посадкових смугах, складах палива і радарах.

За даними сирійських ЗМІ, також був уражений науково-дослідний центр Barzeh у передмісті Дамаска.