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Израиль атаковал Ливан накануне мирного соглашения США и Ирана

15:00 14.06.2026 Вс
2 мин
Что известно об атаках ЦАХАЛа?
aimg Елена Чупровская
Фото: Израиль ударил по "Хизбалле" в Бейруте накануне сделки США и Ирана (Getty Images)

Израиль нанес авиаудары по кварталу "Хизбаллы" в Бейруте перед подписанием соглашения о прекращении огня между США и Ираном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Facebook.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала объекты инфраструктуры "Хезболлы" в районе Дахия в Бейруте. Нетаньяху говорит, что это ответ на обстрелы израильской территории со стороны группировки.

"Израиль не потерпит обстрелов своей территории", - говорится в заявлении.

Удары санкционировал лично премьер-министр Израиля вместе с министром обороны Исраэлем Кацем.

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Атаки произошли накануне ожидаемого подписания соглашения между США и Ираном. Иран - главный спонсор "Хезболлы", поэтому любые удары по группировке напрямую влияют на ход мирных переговоров.

Что известно о возможном мирном соглашении

Как сообщало РБК-Украина, сегодня США и Иран вместе с посредниками из Пакистана и Катара должны были провести виртуальную встречу для подписания меморандума о взаимопонимании дистанционно. Документ предусматривает продление режима прекращения огня на 60 дней и открытие Ормузского пролива.

Ранее премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф заявил о подписании соглашения между США и Ираном в течение следующих 24 часов в цифровом формате. Пакистан выступает основным посредником в переговорах.

Напомним, что Иран опроверг объявленную Трампом дату. Как сообщало РБК-Украина, представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что подписание не состоится в воскресенье, однако не исключил заключения соглашения в ближайшие дни.

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