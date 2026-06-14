Израиль атаковал Ливан накануне мирного соглашения США и Ирана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала объекты инфраструктуры "Хезболлы" в районе Дахия в Бейруте. Нетаньяху говорит, что это ответ на обстрелы израильской территории со стороны группировки.

"Израиль не потерпит обстрелов своей территории", - говорится в заявлении.

Удары санкционировал лично премьер-министр Израиля вместе с министром обороны Исраэлем Кацем.

Атаки произошли накануне ожидаемого подписания соглашения между США и Ираном. Иран - главный спонсор "Хезболлы", поэтому любые удары по группировке напрямую влияют на ход мирных переговоров.

Что известно о возможном мирном соглашении

Как сообщало РБК-Украина, сегодня США и Иран вместе с посредниками из Пакистана и Катара должны были провести виртуальную встречу для подписания меморандума о взаимопонимании дистанционно. Документ предусматривает продление режима прекращения огня на 60 дней и открытие Ормузского пролива.