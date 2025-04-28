"Хезболла" лишилась склада высокоточных ракет в Бейруте

Израиль ударил по объекту группировки "Хезболла" в Бейруте, чтобы предотвратить новую эскалацию в регионе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Атака произошла в воскресенье, 27 апреля по объекту террористической инфраструктуры в районе Дахия в Бейруте, где хранились высокоточные ракеты террористов.

Израильской военно-воздушные силы выпустили три ракеты по объекту, в результате чего были повреждены здания и автомобили.

Информация о погибших или пострадавших отсутствует. Перед атакой было обнародовано предупреждение об эвакуации, а ЦАХАЛ нанесла предупредительные удары.

В совместном заявлении канцелярии премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху и Минобороны страны отмечается, что пораженный объект представлял "существенную угрозу" для Израиля, который не позволит группировке "Хезболла" перегруппироваться после войны, длившейся более года.