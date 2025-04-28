"Хезболла" лишилась склада высокоточных ракет в Бейруте
Израиль ударил по объекту группировки "Хезболла" в Бейруте, чтобы предотвратить новую эскалацию в регионе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Атака произошла в воскресенье, 27 апреля по объекту террористической инфраструктуры в районе Дахия в Бейруте, где хранились высокоточные ракеты террористов.
Израильской военно-воздушные силы выпустили три ракеты по объекту, в результате чего были повреждены здания и автомобили.
Информация о погибших или пострадавших отсутствует. Перед атакой было обнародовано предупреждение об эвакуации, а ЦАХАЛ нанесла предупредительные удары.
В совместном заявлении канцелярии премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху и Минобороны страны отмечается, что пораженный объект представлял "существенную угрозу" для Израиля, который не позволит группировке "Хезболла" перегруппироваться после войны, длившейся более года.
Война Израиля с группировкой "Хезболла"
Группировка "Хезболла" начала атаки на Израиль с помощью беспилотников и ракет 8 октября 2023 года в знак солидарности с палестинской группировкой ХАМАС, которая накануне вторглась в Израиль. В ответ израильские войска нанесли удары по позициям "Хезболлы" на юге Ливана.
Из-за постоянных обстрелов исламистов, в сентябре прошлого года израильские военные начали наземную операцию против террористов на юге Ливана.
После ликвидации большинства старших командиров "Хезболлы", включая многолетнего лидера Хасана Насраллу, стороны договорились о перемирии. Израильские войска обязались в течение 60 дней оставить оккупированные южные районы страны, а регулярные Вооруженные силы Ливана - взять эти районы под контроль и не позволить боевикам вернуться.
Однако на практике перемирие часто нарушается.
Так, 20 апреля ЦАХАЛ ударила по военным объектам и пусковым установкам "Хезболлы" в районе Набатие на юге Ливана.
8 апреля израильская авиация поразила подразделение ПВО исламистов.
В марте армия Израиля атаковала командный центр "Радван" на юге Ливана.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.