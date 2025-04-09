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Израиль ударил по складу оружия "Хезболлы" в Ливане: обнародовано фото

Среда 09 апреля 2025 01:39
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Израиль ударил по складу оружия "Хезболлы" в Ливане: обнародовано фото Фото: армия Израиля атаковала объекты "Хезболлы" (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Армия обороны Израиля нанесла удар по складу оружия, принадлежащему подразделению противовоздушной обороны "Хезболлы".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ЦАХАЛ и The Times of Israel.

Отмечается, что недавно израильские истребители нанесли удар по складу оружия "Хезболлы" в северо-восточной долине Бекаа в Ливане.

По данным ЦАХАЛа, это место использовалось для хранения оружия, которое использовало подразделение противовоздушной обороны Хезболлы.

"Присутствие оружия в этом районе представляло угрозу для Государства Израиль и грубое нарушение договоренностей между Израилем и Ливаном", - добавляют военные.

Противостояние между Израилем и "Хезболлой"

В прошлом году Армия обороны Израиля лечила практически всех главарей группировки "Хезболла". В сентябре израильские военные начали наземную операцию против ливанских террористов на юге страны.

В конце ноября Израиль и "Хезболла" заключили соглашение о перемирии. По нему израильские войска в течение 60 дней должны покинуть страну, а ливанская армия должна взять под контроль южные районы, чтобы не позволить боевикам вернуться.

Однако де-факто перемирие регулярно нарушается. Израиль часто атакует военные объекты ливанских террористов, которые не соблюдают соглашение.

В конце марта ЦАХАЛ ликвидировала одного из командиров противотанкового подразделения "Хезболлы".

В середине марта израильские военные атаковали командный центр "Радван" на юге Ливана.

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