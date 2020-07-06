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Авіація Ізраїлю обстріляла об'єкти ХАМАС у секторі Газа

Новини » В світі     06.07.2020 - 02:25
Авіація Ізраїлю обстріляла об'єкти ХАМАС у секторі Газа
Фото: ізраїльський винищувач (facebook.com/idfonline)

Були вражені підземні об'єкти ХАМАСУ

Ізраїльська авіація у відповідь на випущені ракети з території сектора Газа нанесла удар по об'єктам ХАМАС. Були вражені об'єкти ХАМАС на півночі сектора Газа, що знаходяться під землею.

Про це повідомили в прес-службі Армії оборони Ізраїлю в Twitter.

В Ізраїлі вважають відповідальним за випущені три ракети з сектора Газа палестинський рух ХАМАС.

"У відповідь на три ракети, випущені в Ізраїль раніше цим увечері, наші ВПС тільки що завдали удару по підземній терористичної інфраструктури Хамасу в Газі. Ми вважаємо ХАМАС відповідальним", - повідомили в Армії оборони Ізраїлю.

Нагадаємо, у неділю, 5 липня, з сектора Газа по території Ізраїлю було випущено ракети.

Пізніше в Ізраїлі повідомили, що всі ракети були перехоплені системою протиповітряної оборони "Залізний купол".

Зазначимо, один з останніх обстрілу Ізраїлю з сектора Газа був зафіксований 27 червня, тоді одна з ракет впала поблизу населеного пункту.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новини України ІзраїльСектор ГазаХАМАС
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