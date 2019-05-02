Ізраїль завдав авіаудари у відповідь по цілям ХАМАС

Ілюстративне фото: авіаудар (twitter.com/IDFSpokesperson)

Авіаудари були зроблені у відповідь на запуск повітряних куль із запальною сумішшю

Ізраїльські військові нанесли авіаудари по цілям руху ХАМАС на території Сектора Газа. Про це йдеться в Twitter прес-служби Армії оборони Ізраїлю.

Повідомляється, що авіаудари були зроблені у відповідь на запуск повітряних куль із запальною сумішшю і вибухівкою.

"У відповідь на запуск повітряних куль із запальною сумішшю і вибухівкою, здійснений раніше з території сектора Газа в бік Ізраїлю, наші ВПС нещодавно завдали ударів по декількох терористичних цілях ХАМАС в секторі Газа", - зазначено в заяві.

Нагадаємо, 25 березня 2019 з сектора Газа вперше за 5 років обстріляли центральну частину Ізраїлю. В результаті ракетного обстрілу в Ізраїлі постраждали шестеро осіб.

РБК-Україна писало, що армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) застосувала винищувачі для атаки 15 об'єктів палестинського руху ХАМАС на півночі сектора Газа.

Раніше повідомлялося, що за тиждень палестинський рухом ХАМАС випустили десятки ракет ізраїльським цивільним особам.