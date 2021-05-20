ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

МАУ з понеділка має намір відновити авіарейси в Ізраїль

Новость на русском →
Четвер 20 травня 2021 17:01
МАУ з понеділка має намір відновити авіарейси в Ізраїль Фото: МАУ з 24 має намір відновити авіарейси в Ізраїль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Авіакомпанія "Міжнародні Авіалінії України" планує відновити рейси з Києва в Тель-Авів. Авіарейси можуть відновити з понеділка, 24 травня.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

У компанії прийняли рішення після проведення внутрішньої оцінки ризиків, обліку діючих норм аеропорту імені Бен-Гуріона і повідомлень авіаційних служб України та Ізраїлю.

Так, МАУ планує виконати рейси Київ-Тель-Авів-Київ за наступним графіком: Київ-Тель-Авів-24, 26, 30 і 31 Травня; Тель - Авів - Київ-25, 27, 31 Травня.

При цьому наголошується, що рейси Одеса - Тель-Авів - Одеса скасовані до 31 травня включно.

"Рішення МАУ щодо виконання рейсів буде переглядатися кожні 48 годин, враховуючи оновлення щодо обмеження рейсів в аеропорту Тель-Авіва. У разі змін, авіакомпанія повідомить про це додатково", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше Міністерство закордонних справ України рекомендувало українцям утриматися від поїздок в Ізраїль і Палестину на тлі загострення ситуації в районі гази.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство Міжнародні авіалінії України Ізраїль рейсы авиасообщение
NEWS
"Програш Байдена": Зеленський про можливе скасування санкцій проти "Північного потоку-2"
"Програш Байдена": Зеленський про можливе скасування санкцій проти "Північного потоку-2"
DAILY
Гривня на підйомі. Чому дешевшає долар і що буде з курсом валют
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Гривня на підйомі. Чому дешевшає долар і що буде з курсом валют