МАУ з понеділка має намір відновити авіарейси в Ізраїль
Авіакомпанія "Міжнародні Авіалінії України" планує відновити рейси з Києва в Тель-Авів. Авіарейси можуть відновити з понеділка, 24 травня.
Про це повідомляє прес-служба компанії.
У компанії прийняли рішення після проведення внутрішньої оцінки ризиків, обліку діючих норм аеропорту імені Бен-Гуріона і повідомлень авіаційних служб України та Ізраїлю.
Так, МАУ планує виконати рейси Київ-Тель-Авів-Київ за наступним графіком: Київ-Тель-Авів-24, 26, 30 і 31 Травня; Тель - Авів - Київ-25, 27, 31 Травня.
При цьому наголошується, що рейси Одеса - Тель-Авів - Одеса скасовані до 31 травня включно.
"Рішення МАУ щодо виконання рейсів буде переглядатися кожні 48 годин, враховуючи оновлення щодо обмеження рейсів в аеропорту Тель-Авіва. У разі змін, авіакомпанія повідомить про це додатково", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше Міністерство закордонних справ України рекомендувало українцям утриматися від поїздок в Ізраїль і Палестину на тлі загострення ситуації в районі гази.