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У Тель-Авіві аеропорт відновив роботу після ракетних обстрілів

Новость на русском → Ізраїль, Середа 12 травня 2021 00:55
У Тель-Авіві аеропорт відновив роботу після ракетних обстрілів Фото: Аеропорт був закритий протягом години (flickr.com/127437007@N03)
Автор: Даша Харченко

Міжнародний аеропорт ім. Бен-Гуріона поруч з Тель-Авівом відновив свою роботу. Вона була зупинена через ракетну атаку з сектора Газа.

Про це повідомляє Times of Israel.

Аеропорт був закритий протягом години. Через це в Тель-Авіві не зміг приземлитися український пасажирський літак Boeing-737. Він пішов на посадку на Кіпр.

Увечері 11 травня бойовики організації ХАМАС запустили з Сектора Газа десятки ракет у напрямку Тель-Авіва. Частина ракет була збита системою протиповітряної оборони "Залізний купол", але деякі все ж досягли мети.

Після обстрілу стало відомо про загиблих і постраждалих. Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху відреагував на ракетний обстріл. Він заявив, що ХАМАС "заплатить високу ціну" за удари по Ізраїлю.

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