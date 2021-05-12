У Тель-Авіві аеропорт відновив роботу після ракетних обстрілів
Фото: Аеропорт був закритий протягом години (flickr.com/127437007@N03)
Міжнародний аеропорт ім. Бен-Гуріона поруч з Тель-Авівом відновив свою роботу. Вона була зупинена через ракетну атаку з сектора Газа.
Про це повідомляє Times of Israel.
Аеропорт був закритий протягом години. Через це в Тель-Авіві не зміг приземлитися український пасажирський літак Boeing-737. Він пішов на посадку на Кіпр.
Увечері 11 травня бойовики організації ХАМАС запустили з Сектора Газа десятки ракет у напрямку Тель-Авіва. Частина ракет була збита системою протиповітряної оборони "Залізний купол", але деякі все ж досягли мети.
Після обстрілу стало відомо про загиблих і постраждалих. Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху відреагував на ракетний обстріл. Він заявив, що ХАМАС "заплатить високу ціну" за удари по Ізраїлю.