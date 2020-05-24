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В Ізраїлі відбулося перше судове засідання проти прем'єра

Новини » Політика     24.05.2020 - 21:31
В Ізраїлі відбулося перше судове засідання проти прем'єра
Фото: Біньямін Нетаньяху (РБК-Україна)

Нетаньяху обвинувачують у трьох справах

У неділю, 24 травня, в Ізраїлі відбулося перше судове засідання за трьома справами проти чинного прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху. Сьогоднішнє засідання суду тривало близько години.

Про це повідомляє газета The Times of Israel.

За даними газети, на початку засідання Нетаньяху повідомив суддям, що не розуміє суті висунутих йому звинувачень. Глава ізраїльського уряду не сідав на лаву підсудних, поки з залу засідань не вийшли журналісти.

Адвокати Нетаньяху заявили суду, що їм потрібно ще 2-3 місяці для ознайомлення з матеріалами трьох справ, але прокуратура наполягала на тому, що часу було достатньо.

Наприкінці засідання обвинувачення заявило, що не заперечує проти відсутності Нетаньяху на наступному засіданні, якщо захист звернеться з таким проханням. Дата наступного засідання поки не була назначена.

Зазначимо, Нетаньяху судять за справами, за якими його звинувачують у зловживаннях та корупції.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що чинний прем'єр Ізраїлю Нетаньяху постане перед судом за звинуваченням у корупції.

Як писало РБК-Україна, звинувачення в корупції були висунуті Нетаньяху у листопаді 2019 року.

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Автор: Дмитро Левицький

Теги Новини України ІзраїльНетаньяхуСуд
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