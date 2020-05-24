ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Израиле состоялось первое судебное заседание против премьера

Новости » Политика     24.05.2020 - 21:31
В Израиле состоялось первое судебное заседание против премьера
Фото: Биньямин Нетаньяху (РБК-Украина)

Нетаньяху обвиняют по трем делам

В воскресенье, 24 мая, в Израиле состоялось первое судебное заседание по трем делам против действующего премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Сегодняшнее заседание суда длилось около часа.

Об этом сообщает газета The Times of Israel.

По данным газеты, в начале заседания Нетаньяху сообщил судьям, что не понимает сути предъявленных ему обвинений. Глава израильского правительства не садился на скамью подсудимых, пока из зала заседаний вышли журналисты.

Адвокаты Нетаньяху заявили суду, что им нужно еще 2-3 месяца для ознакомления с материалами трех дел, но прокуратура настаивала на том, что времени было достаточно.

В конце заседания обвинение заявило, что не возражает против отсутствия Нетаньяху на следующем заседании, если защита обратится с такой просьбой. Дата следующего заседания пока не назначена.

Отметим, Нетаньяху судят по делам, по которым его обвиняют в злоупотреблениях и коррупции.

Напомним, ранее сообщалось, что действующий премьер Израиля Нетаньяху предстанет перед судом по обвинению в коррупции.

Как писало РБК-Украина, обвинения в коррупции были выдвинуты Нетаньяху в ноябре 2019 года.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Дмитрий Левицкий

Теги Новости Украины ИзраильНетаньяхуСуд
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь