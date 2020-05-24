В Израиле состоялось первое судебное заседание против премьера

Фото: Биньямин Нетаньяху (РБК-Украина)

Нетаньяху обвиняют по трем делам

В воскресенье, 24 мая, в Израиле состоялось первое судебное заседание по трем делам против действующего премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Сегодняшнее заседание суда длилось около часа.

Об этом сообщает газета The Times of Israel.

По данным газеты, в начале заседания Нетаньяху сообщил судьям, что не понимает сути предъявленных ему обвинений. Глава израильского правительства не садился на скамью подсудимых, пока из зала заседаний вышли журналисты.

Адвокаты Нетаньяху заявили суду, что им нужно еще 2-3 месяца для ознакомления с материалами трех дел, но прокуратура настаивала на том, что времени было достаточно.

В конце заседания обвинение заявило, что не возражает против отсутствия Нетаньяху на следующем заседании, если защита обратится с такой просьбой. Дата следующего заседания пока не назначена.

Отметим, Нетаньяху судят по делам, по которым его обвиняют в злоупотреблениях и коррупции.

Напомним, ранее сообщалось, что действующий премьер Израиля Нетаньяху предстанет перед судом по обвинению в коррупции.

Как писало РБК-Украина, обвинения в коррупции были выдвинуты Нетаньяху в ноябре 2019 года.

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Автор: Дмитрий Левицкий