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В Ізраїлі з рейсу в "червону" країну зняли 20 осіб: вони намагалися вилетіти без дозволу

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Єрусалим, Неділя 04 липня 2021 20:43
В Ізраїлі з рейсу в "червону" країну зняли 20 осіб: вони намагалися вилетіти без дозволу Фото: в Ізраїлі з рейсу зняли пасажирів, які намагалися вилетіти в" Червону " країну без дозволу (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Ізраїлі з літака зняли пасажирів, які спробували вилетіти в країну, внесену в "червону" зону по ситуації з коронавірусом. Раніше ізраїльська влада ввела штрафи за поїздки в такі країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Ізраїлю Нафталі Беннета.

"Політ в "червону" країну можливий тільки з дозволу. Повідомляю, що людей, які намагалися цього уникнути, знімали з борту літака. Ми не жартуємо з вірусом, тому що його неможливо обдурити", - сказав він, відкриваючи засідання уряду.

Прем'єр пояснив, що Ізраїльтяни, які намагалися ухилитися від отримання дозволу на відвідування "червоної" країни, були не допущені на рейс до Росії.

Він також підкреслив, що в аеропорту "Бен-Гуріон" скорочено кількість рейсів в "червоні" країни. "Цього не відбувалося протягом півтора року і кожен ізраїльтянин міг без жодного застереження летіти туди прямим рейсом. Цього більше не відбувається", - додав Беннет.

Нагадаємо, 27 червня влада Ізраїлю продовжила заборону на відвідування шести країн з високим рівнем захворюваності до 11 липня. Ряд країн, включаючи Аргентину, Бразилію, Індію, Мексику, Росію і пар, були віднесені до "червоних" зон. Їх відвідування заборонено без отримання спеціального дозволу. Порушникам загрожує штраф у розмірі 5000 шекелів (понад 1,5 тисячі доларів).

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