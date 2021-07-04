В Ізраїлі з рейсу в "червону" країну зняли 20 осіб: вони намагалися вилетіти без дозволу

В Ізраїлі з літака зняли пасажирів, які спробували вилетіти в країну, внесену в "червону" зону по ситуації з коронавірусом. Раніше ізраїльська влада ввела штрафи за поїздки в такі країни .

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Ізраїлю Нафталі Беннета .

"Політ в "червону" країну можливий тільки з дозволу. Повідомляю, що людей, які намагалися цього уникнути, знімали з борту літака. Ми не жартуємо з вірусом, тому що його неможливо обдурити", - сказав він, відкриваючи засідання уряду.

Прем'єр пояснив, що Ізраїльтяни, які намагалися ухилитися від отримання дозволу на відвідування "червоної" країни, були не допущені на рейс до Росії.

Він також підкреслив, що в аеропорту "Бен-Гуріон" скорочено кількість рейсів в "червоні" країни. "Цього не відбувалося протягом півтора року і кожен ізраїльтянин міг без жодного застереження летіти туди прямим рейсом. Цього більше не відбувається", - додав Беннет.