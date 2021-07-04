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В Израиле с рейса в "красную" страну сняли 20 человек: они пытались вылететь без разрешения

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Иерусалим, Воскресенье 04 июля 2021 20:43
В Израиле с рейса в "красную" страну сняли 20 человек: они пытались вылететь без разрешения Фото: в Израиле с рейса сняли пассажиров, пытавшихся вылететь в "красную" страну без разрешения (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Израиле с самолета сняли пассажиров, которые попытались вылететь в страну, внесенную в "красную" зону по ситуации с коронавирусом. Ранее израильские власти ввели штрафы за поездки в такие страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Израиля Нафтали Беннета.

"Полет в "красную" страну возможен только с разрешения. Сообщаю, что людей, которые пытались этого избежать, снимали с борта самолета. Мы не шутим с вирусом, потому что его невозможно обмануть", - сказал он, открывая заседание правительства.

Премьер пояснил, что израильтяне, которые пытались уклониться от получения разрешения на посещение "красной" страны, были не допущены на рейс в Россию.

Он также подчеркнул, что в аэропорту "Бен-Гурион" сокращено количество рейсов в "красные" страны. "Этого не происходило в течение полутора лет и каждый израильтянин мог безо всякого предостережения лететь туда прямым рейсом. Этого больше не происходит", - добавил Беннет.

Напомним, 27 июня власти Израиля продлили запрет на посещение шести стран с высоким уровнем заболеваемости до 11 июля. Ряд стран, включая Аргентину, Бразилию, Индию, Мексику, Россию и ЮАР, были отнесены к "красным" зонам. Их посещение запрещено без получения специального разрешения. Нарушителям грозит штраф в размере 5000 шекелей (более 1,5 тысячи долларов).

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