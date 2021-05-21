Перемир'я між Ізраїлем і ХАМАС вступило в силу: що відомо

Між Ізраїлем і ХАМАС починаючи з 2:00 21 травня набув чинності режим припинення вогню . При цьому обидві сторони заявили про готовність до будь-якого розвитку подій.

Після півночі 21 травня Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) завдала кілька ударів по цілях Хамасу в Газі. При цьому після 2:00 не повідомлялося про обстріли ізраїльської території, а також Сектора Газа.

Після початку режиму припинення вогню в Секторі Газа і решті території Палестинської автономії люди вийшли на вулиці для святкування перемир'я.

הפגנות שמחה היו הלילה בכמה מוקדים ברצועת עזה ובגדה. בחלק מהמקומות נורו זיקוקים ויריות באוויר, והמפגינים חגגו את מה שכינו "ניצחון ההתנגדות". סגן מנהיג חמאס בעזה חליל אלחיה יצא ממקום המסתור שלו ואמר שהוא מקדיש את הניצחון לעם הפלסטיני בסרטון: חגיגות בדרום הרצועה@galberger pic.twitter.com/QkDMYK5PDn — כאן חדשות (@kann_news) May 21, 2021

Як повідомляє The Jerusalem Post, після початку режиму припинення вогню в Ізраїлі були скасовані більшість директив тилу, в тому числі рекомендують жителям прикордонних районів гази залишатися поруч з притулками.

При цьому школи в центрі і на півдні Ізраїлю залишалися закритими. Армія оборони Ізраїлю попросила людей залишатися в стані бойової готовності.

Попри перемир'я, ізраїльські військові заявили про готовність продовжити військову операцію проти Хамасу в разі продовження ракетних обстрілів. Також про готовність до "відповіді на дії Ізраїлю" заявили палестинські бойовики.

Підсумки операції "Страж стін"

Операція ізраїльської армії проти бойовиків Хамасу почалася 11 травня. За 10 днів військовий дій ЦАХАЛ атакував понад 1500 цілей у Секторі Газа. Була знищена мережа підземних комунікацій Хамасу, яка була побудована після операції Ізраїлю в 2014 році. В цілому зруйновано понад 100 км тунелів.

Палестинські угруповання, у свою чергу, випустили близько 4200 ракет по ізраїльських містах, повідомляє Newsru.co.il. Близько 15% з них впали на ізраїльській території. При цьому обстрілу піддалися не тільки прикордонні з Газою міста, а й Єрусалим, Тель-Авів та інші міста Центру Ізраїлю.

Міністерство охорони Здоров'я гази повідомило про більш ніж 230 вбитих і понад 1700 поранених в результаті операції Ізраїлю в Секторі Газа. За інформацією ЦАХАЛ, в результаті операції були ліквідовані близько 200 бойовиків, а ось МОЗ гази всіх убитих називає "мирними жителями".

В результаті ракетних обстрілів Ізраїлю загинули 12 осіб, серед яких троє іноземців. Близько 120 осіб були поранені.