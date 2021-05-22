Байден заявив про готовність допомогти у відновленні сектора Газа

Про це сказав президент США Джо Байден на прес-конференції в Білому домі, передає CBS.

Водночас він підкреслив, що його позиція про підтримку і прихильність безпеці Ізраїлю не змінилася

"Я готовий підготувати і спробую підготувати великий пакет пропозицій разом з іншими країнами. <...> Їм потрібна допомога, і я готовий зробити це", - сказав Байден.

При цьому він підкреслив, що мова піде про відновлення мирної інфраструктури, а не об'єктів, які використовує у військових цілях контролюючий сектор Газа рух ХАМАС.



Байден заявив, що вважає "дводержавне рішення" єдиним способом зупинити конфлікт на Близькому Сході.

