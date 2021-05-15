RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

В Ізраїлі перестав працювати аеропорт Бен-Гуріон через обстріли: рейси перенесли в інший аеропорт

Автор: Наталья Скороход

В Ізраїлі всі рейси з центрального аеропорту Бен-Гуріон перенесли в аеропорт Рамон. Це сталося через обстріли центральних міст Ізраїлю.

Про це йдеться на сайті аеропорту Бен-Гуріон.

Міжнародний аеропорт Бен-Гуріон розташований між містами Тель-Авів і Лода в центральній частині Ізраїлю, яка зараз найбільш страждає від обстрілів терористів з Сектора Газа.

Саме з цієї причини всі рейси перенесені в аеропорт Рамон, який розташований на північ від Ейлата.

"Зверніть увагу, що всі міжнародні рейси направляються в аеропорт Рамон", - йдеться в повідомленні.

Відомо, що така ситуація триватиме до півночі неділі, 16 травня.

При цьому Вильоти пасажирських літаків і вильоти й посадки вантажних рейсів з аеропорту Бен-Гуріон будуть здійснюватися у звичайному режимі.

Нагадаємо, сьогодні скасували рейс до Тель-Авіва через обстріли в Ізраїлі. Про це повідомили я "Міжнародні Авіалінії України".

Раніше повідомлялося, що Ізраїль обстріляли ракетами з Сирії. Одна з них не долетіла до мети і впала в Сирії.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Ізраїль