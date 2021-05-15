В Ізраїлі перестав працювати аеропорт Бен-Гуріон через обстріли: рейси перенесли в інший аеропорт

Міжнародний аеропорт Бен-Гуріон розташований між містами Тель-Авів і Лода в центральній частині Ізраїлю, яка зараз найбільш страждає від обстрілів терористів з Сектора Газа.

Саме з цієї причини всі рейси перенесені в аеропорт Рамон, який розташований на північ від Ейлата.

"Зверніть увагу, що всі міжнародні рейси направляються в аеропорт Рамон", - йдеться в повідомленні.

Відомо, що така ситуація триватиме до півночі неділі, 16 травня.

При цьому Вильоти пасажирських літаків і вильоти й посадки вантажних рейсів з аеропорту Бен-Гуріон будуть здійснюватися у звичайному режимі.