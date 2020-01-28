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В Ізраїлі передали до суду обвинувальний акт проти Нетаньяху

Новини » Політика     28.01.2020 - 16:28
В Ізраїлі передали до суду обвинувальний акт проти Нетаньяху
Фото: Біньямін Нетаньяху flickr.com/israelipm)

Судові слухання почнуться після виборів в Кнесет, який призначено на 2 березня

В Ізраїлі у вівторок, 28 січня, обвинувальний акт проти прем'єр-міністра країни Беньяміна Нетаньяху передали в окружний суд в Єрусалимі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на newsru.co.il.

Як повідомляється, це сталося незабаром після того, як Нетяньяху відкликав прохання про депутатський імунітет.

Відповідно, 2 березня Нетаньяху буде балотуватися на позачергових виборах у Кнесет як обвинуваченого, але судові слухання почнуться вже після виборів. Рішення Нетаніяху відкликати прохання про імунітет означало, що обвинувальний висновок буде негайно в суд.

Відповідно, 2 березня 2020 року Нетаньяху буде балотуватися на виборах в Кнесет 23-го скликання як обвинуваченний. Проте судові слухання почнуться вже після виборів.

Нагадаємо, раніше проти Нетаньяху висунули офіційні звинувачення в корупції. Ізраїльського прем'єра звинувачують у шахрайстві, зловживанні довірою і хабарництво, проте сам він заперечує їх і каже, що він є жертвою "полювання на відьом".

Крім того, він вважає висунуті проти нього звинувачення спробою державного перевороту.

Раніше юридичний радник уряду Ізраїлю Авихай Мандельблит направив в Кнесет обвинувальний висновок проти прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху.

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