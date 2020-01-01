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Нетаньяху попросить парламент надати йому імунітет від розслідувань

Новини » Політика     01.01.2020 - 22:49
Нетаньяху попросить парламент надати йому імунітет від розслідувань
Фото: Біньямін Нетаньяху (РБК-Україна / Віталій Носач)

Прем'єр Ізраїлю вважає, що висунуті проти нього звинувачення були політично мотивовані

Прем'єр-міністра Ізраїлю Біньямін Нетаньяху, якого звинувачують у корупції, повідомив, що він звернеться до Кнесету з проханням надати йому імунітет від переслідування по трьох справах, ініційованих генеральним прокурором країни. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Нетаньяху заявив, що висунуті проти нього звинувачення були політично мотивовані, і він має право на захист парламенту.

Нагадаємо, раніше проти Нетаньяху висунули офіційні звинувачення в корупції. Ізраїльського прем'єра звинувачують у шахрайстві, зловживанні довірою і хабарництво, проте сам він заперечує їх і каже, що він є жертвою "полювання на відьом".

Крім того, він вважає висунуті проти нього звинувачення спробою державного перевороту.

Раніше юридичний радник уряду Ізраїлю Авихай Мандельблит направив в Кнесет обвинувальний висновок проти прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху.

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