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В Ізраїлі хочуть закрити переходи з Палестиною через COVID

Тель-Авів, Середа 25 листопада 2020 14:30
В Ізраїлі хочуть закрити переходи з Палестиною через COVID
Фото: Біньямін Нетаньяху (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У середу, 25 листопада, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху дав вказівку уряду негайно розглянути питання про закриття переходів з Палестиною. Таке розпорядження пов'язано з різким стрибком захворюваності коронавірусом в Палестинській автономії.

Про це повідомляє прес-служба прем'єра Ізраїлю.

Крім того, Нетаньяху заявив, що в Ізраїлі повинен здійснюватися контроль за дотриманням карантину.

"Коефіцієнт заражуваності необхідно знизити. У "червоних" і "помаранчевих" містах повинен здійснюватися масовий контроль за дотриманням обмежень, з тим щоб запобігти проведення недозволених весіль і зборів", - заявив він.

Нагадаємо, Ізраїль почав послаблювати карантин і відновлювати роботу шкіл. Також уряд запустив пілотний проект по роботі торгових центрів і ринків.

Крім того, в Ізраїлі планують підвищити штрафи за порушення карантину. Зокрема, штрафувати будуть за проведення заходів, конференцій, виставок, фестивалів та розважальних шоу. Суму штрафу планують збільшити з 5 тисяч до 20 тисяч шекелів (понад 167 тисяч гривень).

Додамо, що Ізраїль почав випробування вакцини від COVID-19 на людях.

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Новини України В світі ІзраїльКоронавірусПалестинаНетаньяху

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