В Израиле хотят закрыть переходы с Палестиной из-за COVID

Фото: Биньямин Нетаньяху (РБК-Украина)

В среду, 25 ноября, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху дал указание правительству немедленно рассмотреть вопрос о закрытии переходов с Палестиной. Такое распоряжение связано с резким скачком заболеваемости коронавирусом в Палестинской автономии.

Об этом сообщает пресс-служба премьера Израиля.

Кроме того, Нетаньяху заявил, что в Израиле должен осуществляться контроль за соблюдением карантина.

"Коэффициент заражаемости необходимо снизить. В "красных" и "оранжевых" городах должен осуществляться массовый контроль за соблюдением ограничений, с тем чтобы предотвратить проведение неразрешенных свадеб и собраний", - заявил он.

Напомним, Израиль начал ослаблять карантин и возобновлять работу школ. Также правительство запустило пилотный проект по работе торговых центров и рынков.

Кроме того, в Израиле планируют повысить штрафы за нарушение карантина. В частности, штрафовать будут за проведение мероприятий, конференций, выставок, фестивалей и развлекательных шоу. Сумму штрафа планируют увеличить с 5 тысяч до 20 тысяч шекелей (более 167 тысяч гривен).

Добавим, что Израиль начал испытания вакцины от COVID-19 на людях.