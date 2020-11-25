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В Израиле хотят закрыть переходы с Палестиной из-за COVID

Тель-Авив, Среда 25 ноября 2020 14:30
В Израиле хотят закрыть переходы с Палестиной из-за COVID
Фото: Биньямин Нетаньяху (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В среду, 25 ноября, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху дал указание правительству немедленно рассмотреть вопрос о закрытии переходов с Палестиной. Такое распоряжение связано с резким скачком заболеваемости коронавирусом в Палестинской автономии.

Об этом сообщает пресс-служба премьера Израиля.

Кроме того, Нетаньяху заявил, что в Израиле должен осуществляться контроль за соблюдением карантина.

"Коэффициент заражаемости необходимо снизить. В "красных" и "оранжевых" городах должен осуществляться массовый контроль за соблюдением ограничений, с тем чтобы предотвратить проведение неразрешенных свадеб и собраний", - заявил он.

Напомним, Израиль начал ослаблять карантин и возобновлять работу школ. Также правительство запустило пилотный проект по работе торговых центров и рынков.

Кроме того, в Израиле планируют повысить штрафы за нарушение карантина. В частности, штрафовать будут за проведение мероприятий, конференций, выставок, фестивалей и развлекательных шоу. Сумму штрафа планируют увеличить с 5 тысяч до 20 тысяч шекелей (более 167 тысяч гривен).

Добавим, что Израиль начал испытания вакцины от COVID-19 на людях.

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Новости Украины В мире ИзраильКоронавирусПалестинаНетаньяху

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