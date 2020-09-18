Ізраїль повернув жорсткий карантин

Фото: карантин в Ізраїлі (twitter.com/pheicbrk)

В Ізраїлі ввели жорсткий карантин. Ці заходи є наймасштабнішими в країні з моменту першого карантину.

Про це повідомляє Times of Israel.

З сьогоднішнього дня в країні вводять такі обмеження:

у приміщенні можуть збиратися групи не більше 10 осіб, на вулиці - не більше 20;

закриваються школи і торгові центри;

жителі країни не можуть віддалятися від своїх будинків більш ніж на 500 метрів (виняток - поїздки на роботу);

недержавні установи і компанії можуть залишатися відкритими, але не можуть приймати клієнтів;

продовжують працювати супермаркети і аптеки.

Тотальний карантин розпочався о 14:00 п'ятниці, 18 вересня. Тривати він буде до 11 жовтня.

Крім того, ізоляція завадить єврейським громадам відзначити релігійні свята, коли сім'ї зазвичай збираються разом. Обмеження на збори в приміщенні вплинуть на молитовні служби в синагогах.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що причиною введення карантину є спалах коронавірусу - кількість нових випадків COVID-19 зросла до 4 тисяч щодня.

Нагадаємо, в Ізраїлі вирішили не закривати аеропорт на час карантину.

Раніше в Ізраїлі вирішили відновити міжнародне авіасполучення.