Ізраїль повернув жорсткий карантин

В Ізраїлі ввели жорсткий карантин. Ці заходи є наймасштабнішими в країні з моменту першого карантину.
Про це повідомляє Times of Israel.
З сьогоднішнього дня в країні вводять такі обмеження:
Тотальний карантин розпочався о 14:00 п'ятниці, 18 вересня. Тривати він буде до 11 жовтня.
Крім того, ізоляція завадить єврейським громадам відзначити релігійні свята, коли сім'ї зазвичай збираються разом. Обмеження на збори в приміщенні вплинуть на молитовні служби в синагогах.
Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що причиною введення карантину є спалах коронавірусу - кількість нових випадків COVID-19 зросла до 4 тисяч щодня.
Нагадаємо, в Ізраїлі вирішили не закривати аеропорт на час карантину.
Раніше в Ізраїлі вирішили відновити міжнародне авіасполучення.