ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Ізраїль повернув жорсткий карантин

Єрусалим, П'ятниця 18 вересня 2020 14:00
Ізраїль повернув жорсткий карантин
Фото: карантин в Ізраїлі (twitter.com/pheicbrk)
Автор: РБК-Україна

В Ізраїлі ввели жорсткий карантин. Ці заходи є наймасштабнішими в країні з моменту першого карантину.

Про це повідомляє Times of Israel.

З сьогоднішнього дня в країні вводять такі обмеження:

  • у приміщенні можуть збиратися групи не більше 10 осіб, на вулиці - не більше 20;
  • закриваються школи і торгові центри;
  • жителі країни не можуть віддалятися від своїх будинків більш ніж на 500 метрів (виняток - поїздки на роботу);
  • недержавні установи і компанії можуть залишатися відкритими, але не можуть приймати клієнтів;
  • продовжують працювати супермаркети і аптеки.

Тотальний карантин розпочався о 14:00 п'ятниці, 18 вересня. Тривати він буде до 11 жовтня.

Крім того, ізоляція завадить єврейським громадам відзначити релігійні свята, коли сім'ї зазвичай збираються разом. Обмеження на збори в приміщенні вплинуть на молитовні служби в синагогах.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що причиною введення карантину є спалах коронавірусу - кількість нових випадків COVID-19 зросла до 4 тисяч щодня.

Нагадаємо, в Ізраїлі вирішили не закривати аеропорт на час карантину.

Раніше в Ізраїлі вирішили відновити міжнародне авіасполучення.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Коронавірус Ізраїлькарантин
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся