В Ізраїлі оголосили про НС на північному кордоні

Фото: прикордонники (israelinfo.co.il)

НС оголосили у зв'язку з перестрілкою на кордоні Лівану та Ізраїлю

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) оголосила про надзвичайну ситуацію на північному кордоні. Вона була оголошена у зв'язку з перестрілкою на кордоні Лівану та Ізраїлю.

Про це повідомляє місцеве видання Israelinfo.

Так, жителям прикордонної зони заборонили залишати домівки.

Крім того, видання newsru.co.il повідомляє, що о 15:31 прес-служба ЦАХАЛ повідомила про "інцидент у сфері безпеки" в районі гори Дов на кордоні з Ліваном. Зазначалося, що з боку Лівану бойовики "Хезболли" в сторону ізраїльських військових випустили протитанкову ракету. При цьому були помічені не менше двох груп бойовиків: одна здійснила обстріл, друга прикривала її відхід.

Метою обстрілу, за різними даними, був танк або броньований автомобіль. Армія оборони Ізраїлю відкрила у відповідь артилерійський вогонь. Деякі ЗМІ пишуть, що бойовики "Хезболли" використовували протитанковий комплекс "Корнет".

При цьому ліванські телеканали "Аль-Маядін" і "Аль-Манар", асоційовані з "Хезболлою", інформують, що ізраїльські військові обстрілювали цілі біля села Кафр Шуба (приблизно в 6 км на північний схід від Раджарам). Відомостей про втрати і збитки поки немає.

Близько 16:00 місцеві жителі повідомляли, що чують вибухи. У повітря підняли бойову авіацію. Ймовірно, ЦАХАЛ діяв з метою знищення бойовиків, причетних до обстрілу. Приблизно з 16:10 надходить інформація про затишшя. Інформації про потерпілих на ізраїльській стороні немає.

Підкреслимо, командування Армії оборони Ізраїлю опублікувало розпорядження для жителів населених пунктів, що знаходяться біля кордону з Ліваном (від Рош а-Нікра на заході до гори Хермон на сході):

залишатися у своїх будинках або готелях,

перервати діяльність на відкритому просторі, включаючи сільськогосподарські роботи і туризм,

уникати непотрібних переміщень.

Автомобільні траси біля північної кордону заблокували військовослужбовці.

Крім того, у зв'язку з НП скасовано сьогоднішню прес-конференцію міністра охорони здоров'я Юлія Едельштейна.

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