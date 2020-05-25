Ізраїль не упустить можливість розширити суверенітет на частину Палестини, - Нетаньяху

У понеділок, 25 травня, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що країна не упустить можливість розширити свій суверенітет на частині Західного берегу Палестини. Він назвав цей крок однією з головних завдань нового уряду.

Про це повідомляє агентство Reuters.

За його словами, це історична можливість для Ізраїлю і призначив 1 липня відправною точкою для обговорення в Кабінеті міністрів цього питання.

Палестинці вважають такий крок незаконною анексією окупованої землі. Минулого тижня вони оголосили про припинення співпраці в області безпеки з Ізраїлем і його союзником США в знак протесту проти територіального плану.

Нагадаємо, раніше в ЄС закликали Ізраїль не допустити анексії Палестини, але підтримали рішення зі створенням двох держав зі столицею в Єрусалимі.

Крім цього, в Ізраїлі затвердили новий склад уряду, який одночасно містить в собі двох прем'єр-міністрів.

Після цього Нетаньяху заявив, що "прийшов час анексувати частину палестинських територій на Західному березі річки Йордан на користь єврейських поселень".

Також РБК-Україна писало, що в Ізраїлі відбулося перше судове засідання проти Нетаньяху по трьох справах про корупцію.