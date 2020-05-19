У ЄС закликали Ізраїль не допустити анексії Палестини

Фото: прапор Ізраїлю (minagro.gov.ua)

В Євросоюзі підтримують рішення зі створенням двох держав зі столицею в Єрусалимі

В Європейському союзі закликали Ізраїль не допустити анексії Палестини. На думку європейських дипломатів, всі рішення повинні прийматися з залученням двох сторін.

Як повідомляє РБК-Україна, про це йдеться в заяві глави дипломатії ЄС Жозепа Борреля у зв'язку з формуванням ізраїльського уряду.

"Ми рішуче закликаємо Ізраїль утримуватися від будь-якого одностороннього рішення, яке призвело б до анексії палестинської території, що суперечило б міжнародному праву... Міжнародне право є основною опорою міжнародного правопорядку. У зв'язку з цим ЄС та його держави-члени нагадують, що вони не будуть визнавати будь-які зміни кордонів 1967 року, якщо вони не узгоджені ізраїльтянами та палестинцями. Рішення про дві держави, коли Єрусалим є "столицею майбутнього обох держав", є єдиним способом забезпечення сталого миру і стабільності в регіоні ", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, раніше в Ізраїлі затвердили новий склад уряду, який одночасно містить в собі двох прем'єр-міністрів. Таким чином це історичний момент у єврейській державі, коли присягу складає уряд ротаційного обміну, який очолять два прем'єри.

Після цього Нетаньяху заявив, що "прийшов час анексувати частину палестинських територій на Західному березі річки Йордан на користь єврейських поселень".

Автор: Максим Зайченко