Ізраїль повідомив про збитий Іранський безпілотник з вибухівкою
Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що військові збили в районі Емек-ха-Мааянот (північна частина країни) начинений вибухівкою безпілотник, вироблений в Ірані. Він показав уламки БПЛА главі МЗС Німеччини Хайко Маасу.
Про це повідомила прес-служба прем'єр-міністра Ізраїлю.
"Іран надає (палестинським угрупованням - ред.) інфраструктуру, на яку спираються терористичні організації", - сказав Нетаньяху.
За його словами прем'єра, інцидент стався два дні тому. Він зазначив, що безпілотник був виготовлений в Ірані і запущений у бік Ізраїлю з території Сирії або Іраку.
Фото: прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху і глава МЗС ФРН Хайко Маас (facebook.com/PMORUS)
Раніше прес-служба Армії оборони Ізраїлю повідомила про перехоплення безпілотника, який наближався до кордону країни з боку Йорданії. Апарат був збитий, а його уламки зібрані Службою безпеки країни.
Нагадаємо, з 10 травня на Близькому Сході продовжує загострюватися обставини. Палестинські угруповання обстрілюють ізраїльські міста, а армія Ізраїлю у відповідь атакує тунелі в секторі Газа.
Відзначити, Єгипет запропонував Ізраїлю і ХАМАС укласти угоду про перемир'я.
Як писало РБК-Україна, Нетаньяху після розмови з Байденом заявив, що операція проти ХАМАС продовжиться.