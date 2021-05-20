ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Ізраїль повідомив про збитий Іранський безпілотник з вибухівкою

Новость на русском →
Єрусалим, Четвер 20 травня 2021 17:56
Ізраїль повідомив про збитий Іранський безпілотник з вибухівкою Фото: прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху і глава МЗС ФРН Хайко Маас (facebook.com/PMORUS)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що військові збили в районі Емек-ха-Мааянот (північна частина країни) начинений вибухівкою безпілотник, вироблений в Ірані. Він показав уламки БПЛА главі МЗС Німеччини Хайко Маасу.

Про це повідомила прес-служба прем'єр-міністра Ізраїлю.

"Іран надає (палестинським угрупованням - ред.) інфраструктуру, на яку спираються терористичні організації", - сказав Нетаньяху.

За його словами прем'єра, інцидент стався два дні тому. Він зазначив, що безпілотник був виготовлений в Ірані і запущений у бік Ізраїлю з території Сирії або Іраку.

Фото: прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху і глава МЗС ФРН Хайко Маас (facebook.com/PMORUS)

Раніше прес-служба Армії оборони Ізраїлю повідомила про перехоплення безпілотника, який наближався до кордону країни з боку Йорданії. Апарат був збитий, а його уламки зібрані Службою безпеки країни.

Нагадаємо, з 10 травня на Близькому Сході продовжує загострюватися обставини. Палестинські угруповання обстрілюють ізраїльські міста, а армія Ізраїлю у відповідь атакує тунелі в секторі Газа.

Відзначити, Єгипет запропонував Ізраїлю і ХАМАС укласти угоду про перемир'я.

Як писало РБК-Україна, Нетаньяху після розмови з Байденом заявив, що операція проти ХАМАС продовжиться.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України В світі Сектор Газа конфликт Ізраїль Іран
NEWS
"Програш Байдена": Зеленський про можливе скасування санкцій проти "Північного потоку-2"
"Програш Байдена": Зеленський про можливе скасування санкцій проти "Північного потоку-2"
DAILY
Гривня на підйомі. Чому дешевшає долар і що буде з курсом валют
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Гривня на підйомі. Чому дешевшає долар і що буде з курсом валют