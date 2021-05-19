Єгипет запропонував Ізраїлю та  ХАМАСу укласти перемир'я

Єгипет запропонував Ізраїлю та руху ХАМАС укласти угоду про перемир'я. Планується, що воно має вступити в силу з четверга, 20 травня.

Палестинські джерела повідомляють, що ХАМАС погодився на пропозицію, відповідь від Ізраїлю поки що не надійшла.

Зазначається, що Єгипет через приватні канали запропонував Ізраїлю та ХАМАСу укласти перемир'я, що має набути чинності у четвер о 6-й годині ранку.

Напередодні армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) завдала авіаударів по центрах управління радикального палестинського руху ХАМАС у Секторі Газа, які перебували в квартирах трьох командирів організації. Ці приміщення використовувалися у військових цілях.

Ескалація військового конфлікту між Ізраїлем і палестинськими угрупованнями почалася 10 травня. Число загиблих вже наближається до 100. За цей час по території Ізраїлю випустили понад 2 000 ракет з Сектора Газа і Західного берега Йордану. У відповідь Ізраїль також завдає ракетних ударів і застосовує Військово-повітряні сили. День тому палестинський ХАМАС випустив ще кілька сотень ракет і спробував атакувати аеропорт біля Ейлата.