ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Ізраїль продовжив заборону на в'їзд іноземців до жовтня

Ізраїль, Понеділок 24 серпня 2020 15:44
Ізраїль продовжив заборону на в'їзд іноземців до жовтня
Фото: Ізраїль (pixabay)
Автор: Игорь Литвиненко

В Ізраїль дозволено в'їзд лише резидентам з 20 країн "зеленої зони"

Уряд Ізраїлю продовжив заборону на в'їзд іноземцям до 1 жовтня. Без обов'язкового карантину можуть в'їжджати лише ізраїльтяни або резиденти країни з "зеленої зони".

Про це повідомляє Hamodi.

Відповідне рішення було прийнято у зв'язку з пандемією коронавіруса.

Зараз в "зелену зону" входять Великобританія, Словенія, Нова Зеландія, Грузія, Данія, Австрія, Канада, Естонія, Італія, Фінляндія, Латвія, Німеччина, Угорщина, Греція, Литва, Хорватія, Болгарія, Кіпр, Гонконг і Руанда.

Таким чином, прибулі з інших країн громадяни зобов'язані будуть пройти 14-днейвный карантин.

Раніше РБК-Україна писало, що Словенія внесла Україну в "червоний список" країн, тепер українцям для в'їзду необхідний негативний ПЛР-тест на коронавірус.

Також повідомлялося, що з 1 вересня Єгипту вводить додаткові обмеження для туристів, тепер при в'їзді в будь-яку частину країни необхідний негативний тест на COVID-19.

Крім цього уряд Ізраїлю звернулося до президента України Володимиру Зеленському заборонити в цьому році паломництво в Умань.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Ізраїлькарантинвъезд
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся