Словенія внесла Україну в "червону зону"

Фото: турист (freepik)

При в'їзді українцям необхідно буде пройти обов'язкову самоізоляцію

Уряд Словенії вніс Україну в список країн "червоної зони". У зв'язку з цим всі, хто в'їжджають в країну з України повинні будуть пройти обов'язкову самоізоляцію.

Оновлений список країн "червоної зони" був опубліковано на сайті уряду Словенії.

Зазначається, що нові правила набувають чинності з 21 серпня. Таким чином, усі туристи з України повинні будуть пройти 14-днейвную самоізоляцію. Винятком є лише ті особи, які мають вид на проживання в Словенії, або володіють нерухомістю.

Всього в списку "червоної зони" Словенії знаходяться 74 країни, серед яких також Росія, Молдова, Сербія, Чорногорія, Хорватія, Албанія, Ізраїль та інші.

Нагадаємо, Словенія є однією з 42 країн, які відкриті для в'їзду українців.

При цьому Словенія знаходиться в "зеленому списку" країн для України, що дає можливість приїжджим не проходити двотижневу самоізоляцію.

Також РБК-Україна писало, що з 1 вересня Єгипту вводить додаткові обмеження для туристів, при в'їзді необхідно буде мати при собі негативний ПЛР-тест на коронавірус.