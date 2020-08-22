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Ізраїль просить Зеленського заборонити паломництво хасидів в Умань

Єрусалим, Субота 22 серпня 2020 16:44
Ізраїль просить Зеленського заборонити паломництво хасидів в Умань
Фото: хасиди в Умані (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Щорічно в Україну приїжджає 20-50 тисяч хасидів

Керівник "коронавірусного центру" Ізраїлю, професор Роні Гамзу звернувся до президента України Володимиру Зеленському з проханням заборонити паломництво хасидів до Умані в цьому році. Він вважає, що свято може стати епіцентром розповсюдження коронавірусу.

Про це повідомляє Reuters.

"Очікується, що подібне зібрання в такі непевні часи викличе масові випадки зараження туристів і місцевих жителів, що стане важким тягарем для місцевих медичних систем. У той час очікується, що тисячі людей повернуться в Ізраїль і будуть поширювати вірус далі" - сказав Гамзу.

Десятки тисяч євреїв-хасидів з'їжджаються до Умані кожен єврейський Новий рік, щоб відвідати могилу рабина Нахмана з Брацлава, який відродив хасидський рух і помер в 1810 році. У цьому році святкування єврейського Нового року відбудеться з 18 по 20 вересня.

Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів підтримав заборону паломникам-хасидам відвідувати Україну в цьому році.

Крім того, мер Умані погрожував виставити блокпости та не пустити хасидів на період святкування Рош ха-Шана.

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