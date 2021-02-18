Ізраїль продовжив заборону авіасполучення через карантин

У четвер, 18 лютого, Ізраїль продовжив строк дії положення про припинення авіасполучення, що закінчується 20 лютого, ще на 14 днів. Таким чином, обмеження на в'їзд і виїзд з країни будуть діяти до 6 березня.

Для в'їзду і виїзду з країни необхідно отримати спеціальний дозвіл в комісії з виняткових випадків.

Подати запит на дозвіл можна через онлайн-форми на сайтах міністерства закордонних справ, міністерства охорони здоров'я, управління реєстрації населення і глави уряду.

В рамках введених кілька тижнів тому обмежень призупинено авіаційне сполучення з усіма країнами.

Виключенням є "евакуаційні рейси", на яких повертають на батьківщину ізраїльтян, які вилетіли в США і Європу до введення карантинних обмежень.

Ще один виняток буде зроблено для нових репатріантів: вони мають прибути в Ізраїль на наступного тижня на шести літаках з Франції, України, РФ, Латинської Америки та Ефіопії.