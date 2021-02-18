Израиль продлил запрет авиасообщения из-за карантина

В четверг, 18 февраля, Израиль продлил срок действия истекающего 20 февраля положения о прекращении авиасообщения еще на 14 дней. Таким образом ограничения на въезд и выезд из страны будут действовать до 6 марта.

Об этом сообщает 9 Канал .

Для въезда и выезда из страны необходимо получить специальное разрешение в комиссии по исключительным случаям.

Подать запрос на разрешение можно через онлайн-формы на сайтах министерства иностранных дел, министерства здравоохранения, управления регистрации населения и главы правительства.

В рамках введенных несколько недель назад ограничений приостановлено авиационное сообщение со всеми странами.

Исключением являются "эвакуационные рейсы", на которых возвращают на родину израильтян, вылетевших в США и Европу до введения карантинных ограничений.

Еще одно исключение будет сделано для новых репатриантов: они должны прибыть в Израиль на следующей неделе на шести самолетах из Франции, Украины, РФ, Латинской Америки и Эфиопии.