Ізраїль пригрозив завдати сильного удару по ядерних об'єктах Ірану

Ізраїль може завдати сильних ударів по Ірану, які будуть спрямовані на стримування виробництва ядерної зброї.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Ізраїлю Бені Ганца в ефірі 13 каналу.
Він підкреслив, що зараз Іран з його спробами отримати ядерну зброю є небезпекою не тільки для Ізраїлю, але і для всього світу.
"Зрештою, ми можемо завдати сильного удару, щоб стримати (іранський - ред.) атом", - зазначив Ганц.
При цьому міністр додав, що Єрусалим незадоволений новою ядерною угодою, яку запропонували Тегерану. У Ірану з'явиться шанс отримати тимчасову відстрочку щодо санкцій і тим самим підняти свою економіку.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що армія Ірану змогла розробити найсучасніші БПЛА. Подібну зброю керівництво країни могло б продати своїм партнерам.
Також ми писали, що, за словами радника президента США з національної безпеки Джейка Саллівана, російські чиновники відвідували аеродром в центрі Ірану принаймні двічі за останні тижні з метою оглянути нові БПЛА.
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