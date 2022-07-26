Израиль пригрозил нанести сильный удар по ядерным объектам Ирана

Израиль может нанести сильные удары по Ирану, которые будут направлены на сдерживание производства ядерного оружия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Израиля Бени Ганца в эфире 13 канала.
Он подчеркнул, что сейчас Иран с его попытками получить ядерное оружие является опасностью не только для Израиля, но и для всего мира.
"В конце концов, мы можем нанести сильный удар, чтобы сдержать (иранский - ред.) атом", - отметил Ганц.
При этом министр добавил, что Иерусалим недоволен новой ядерной сделкой, которую предложили Тегерану. У Ирана появится шанс получить временную отсрочку по санкциям и тем самым поднять свою экономику.
Напомним, ранее стало известно, что армия Ирана смогла разработать самые современные БПЛА. Подобное оружие руководство страны могло бы продать своим партнерам.
Также мы писали, что, по словам советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, российские чиновники посещали аэродром в центре Ирана по крайней мере дважды за последние недели с целью осмотреть новые БПЛА.
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