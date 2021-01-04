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Ізраїль не дозволить Ірану створити ядерну зброю, - прем'єр

Тель-Авів, Понеділок 04 січня 2021 14:43
Ізраїль не дозволить Ірану створити ядерну зброю, - прем'єр
Фото: Біньямін Нетаньяху (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що рішення Ірану підвищити рівень збагачення урану демонструє намір продовжувати розвивати військову ядерну програму. При цьому він пообіцяв, що Ізраїль не допустить створення ядерної зброї Іраном.

Про це йдеться в офіційній заяві Нетаньяху в Facebook.

"Рішення Ірану продовжувати порушувати свої зобов'язання, підвищувати рівень збагачення урану і розвивати можливості для його збагачення в промислових масштабах на підземних об'єктах не можна пояснити ніяк інакше, окрім як продовженням реалізації його наміри розвивати військову ядерну програму", - написав він.

Нагадаємо, 4 січня Іран відновив збагачення урану на своєму підземному ядерному об'єкті Фордо на рівні 20%.

Крім того, раніше влада Ірану офіційно повідомили в Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) про намір збагачувати уран до 20%.

Також РБК-Україна писало, що обраний президент США Джо Байден має намір відновити ядерну угоду з Іраном. Зокрема, Вашингтон готовий повернутися до угоди і зняти всі санкції, якщо Іран буде суворо дотримуватися умов угоди.

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